Rusia: Kiev toma como rehén a toda Europa al atacar la central nuclear de Zaporiyia

La situación en torno la central nuclear de Zaporiyia es cada día más peligrosa debido a las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, declaró la portavoz... 08.08.2022, Sputnik Mundo

Zajárova agregó que Kiev toma como rehén a toda Europa al atacar dicha central nuclear."La parte rusa lleva mucho tiempo, en varias líneas y a diferentes niveles, pidiendo a la comunidad internacional que condene enérgicamente los incesantes ataques militares que el régimen de Kiev está lanzando ferozmente contra la central nuclear de Zaporiyia... Ellos [Kiev] han elegido como objetivo no solo a los pueblos de Rusia y Ucrania. De hecho, están tomando a toda Europa como rehén y, al parecer, no les importa 'prenderlos fuego' para complacer a sus ídolos nazis", declaró.Señaló que el ministerio envía regularmente información actualizada al OIEA "desde el terreno" y que se refleja en las circulares informativas del organismo."Al apuntar con la artillería a los reactores en funcionamiento y a las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado, los ucranianos también se apuntan a sí mismos", añadió en un comunicado publicado en la página web del Ministerio.Asimismo, Moscú destaca la disposición del director general del OIEA, Rafael Grossi, a visitar la central nuclear de Zaporiyia, a pesar de la anterior visita fallida, puntualizó Zajárova."Dejamos constancia de la intención del director general del OIEA de llevar a cabo una visita previamente planificada a la central nuclear de Zaporiyia", afirmó.Además, la diplomática subrayó que la anterior visita fallida del director general del OIEA a la central nuclear fue enteramente responsabilidad de Kiev."Consideramos necesario recordar una vez más que todo lo necesario para el éxito de la visita se hizo desde la parte rusa hace varias semanas. No puede haber quejas contra nosotros en este sentido. El hecho de que la misión internacional no se haya llevado a cabo recae enteramente en la conciencia de Kiev", señaló Zajárova.En su opinión, Kiev se benefició de que el jefe del OIEA no visitara la planta y no pudiera fijar la responsabilidad de Ucrania en la situación."Después de que los expertos internacionales y la dirección de la agencia lo vean todo con sus propios ojos, no habrá ninguna duda de que Kiev es responsable de los ataques y de todos los demás crímenes cometidos contra la la central nuclear de Zaporiyia y su personal", concluyó.Por su parte, el representante permanente ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov, afirmó que Rusia está dispuesta a ayudar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la organización de una visita a la central nuclear.Según el diplomático, Rusia también está interesada en que el OIEA sepa sobre "las acciones criminales de Kiev y la campaña de desinformación lanzada por el régimen de [el presidente de Ucrania, Volodímir] Zelenski".La central nuclear de Zaporiyia se ha convertido en las últimas semanas en el objetivo de ataques, en medio del enfrentamiento entre las tropas de Ucrania y Rusia, que realiza en el territorio ucraniano su operación militar especial desde el pasado 24 de febrero.En el marco de la campaña, Rusia se hizo con el control de la parte de la provincia de Zaporiyia, incluida la ciudad de Energodar, donde está ubicada la planta nuclear.Uno de los últimos ataques fue realizado la noche del 5 al 6 de agosto, cuando un bombardeo con proyectiles de 152 milímetros provocó un incendio en el territorio de la central, extinguido rápidamente por los servicios de emergencia.El jefe del OIEA, Rafael Grossi, expresó su preocupación por el bombardeo, al subrayar que las acciones militares en la zona de la central de Zaporiyia, la mayor en Europa, entrañan "un peligro muy real de catástrofe nuclear".

