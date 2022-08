https://sputniknews.lat/20220808/una-alianza-del-pacifico-de-izquierda-podria-aspirar-a-un-regionalismo-abierto-1129177644.html

Una Alianza del Pacífico de izquierda podría aspirar a un regionalismo abierto

MONTEVIDEO (Sputnik) — Luego de que se conoció la victoria de Gustavo Petro en Colombia, comenzaron las especulaciones sobre el devenir de la Alianza del... 08.08.2022

américa latina

alianza del pacífico

💬 opinión y análisis

celac

chile

colombia

méxico

perú

Ese dato no es menor, teniendo en cuenta que cuando se creó, en 2011, Chile, Colombia, México y Perú eran gobernados por representantes de la derecha latinoamericana: Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), Juan Manuel Santos (2010-2018), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), y que en apenas 11 años el escenario cambió radicalmente: Gabriel Boric en Chile, Petro en Colombia, Andrés Manuel López Obrador en México y Pedro Castillo en Perú.Ahora, según analistas, la izquierda podría usar a esta plataforma para impulsar la inserción comercial de estos países en el Pacífico asiático y americano, especialmente en EEUU.Samper sostuvo que sería "muy útil" el desarrollo de una diplomacia compartida en Asia."Sin que sea un sustituto, la coincidencia de estos países en la Alianza del Pacífico podría ser favorable para que se explore un concepto de regionalismo abierto para el exterior, en donde buscamos posibilidades para todos y no solamente para algunos", indicó.IneficienciaPor su parte, el politólogo colombiano Christian Arias Barona, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, dijo a Sputnik que el principal proyecto de la izquierda en materia de integración no es la Alianza del Pacífico, sino la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)."Ciertamente se podría utilizar el andamiaje de esa propuesta [Alianza del Pacífico] con los Gobiernos de izquierda, pero no parece estar en la agenda de quienes gobiernan con programas progresistas reactivar ese mecanismo, pero en términos comerciales podría ser un factor que viabilice una serie de intercambios", indicó.Consideró que la Alianza del Pacífico no logró fortalecer el sistema de intercambio comercial."Los volúmenes de intercambio de la alianza no llegan siquiera al 1% del PBI [Producto Bruto Interno] regional y eso da cuenta de la ineficiencia de ese mecanismo", agregó.LeccionesPor otro lado, Barona consideró que los intentos de integración regional realizados tanto por Gobiernos de derecha como de izquierda han sido "acotados", por lo que no han abarcado a toda la región latinoamericana.En la misma sintonía, Samper dijo que la izquierda tiene que aprender de las lecciones de los últimos años, cuando "fracasaron" los "espacios ideológicos de integración" que se crearon."No podemos repetir esa experiencia y hacer una integración ideológica, el hecho de que haya gobiernos progresistas no debería hacer que hagamos un alianza ideológica, sino que integrar a todos los países para conquistar el Pacífico", agregó.CELACPor otro lado, Barona subrayó que la CELAC "es el espacio más prometedor para afianzar los vínculos de integración sin la tutela de EEUU"."Hay buen diálogo en este sentido entre los líderes progresistas, que preponen esta estructura", afirmó.El 6 de agosto, el Grupo de Puebla presentó una propuesta de integración regional al presidente argentino Alberto Fernández, anunció a Samper.El foro presenta la iniciativa al presidente argentino ya que su país tiene la presidencia de la CELAC.El Grupo de Puebla considera que la CELAC es de "vital importancia" en la integración regional ya que es el único organismo que representa a los 34 países de la región.La propuesta del Grupo de Puebla busca una convergencia de los distintos mecanismos de integración que existen en la región, como la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), entre otros, indicó el expresidente.LiderazgosPor otro lado, Barona afirmó que para que la izquierda avance en una agenda de integración se depende de los liderazgos que se impulsen en la región, como puede ser el del expresidente brasileño Lula da Silva (2003-2010), quien figura como el favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre, según las encuestas."Para avanzar en una agenda comercial, se depende del liderazgo. Una posibilidad es que Lula gane las elecciones en Brasil porque su país cambia el tablero de la región al tener las dimensiones que tiene en su población y territorio", indicó.Además, se depende de la postura que adopten los otros gobiernos progresistas, agregó.

