El cambio climático pudo haber causado el día más corto de la historia

El cambio climático pudo haber causado el día más corto de la historia

El 29 de junio de 2022 fue el día más corto del planeta, desde que se tiene registro histórico de estas mediciones. Dos astrónomos explican qué ocurrió.

Ese día, la Tierra duró 1,59 milisegundos menos en girar sobre su propio eje.Se trata del día más corto desde que comenzó a registrarse en la década de 1960. Pues hace al menos un millón de años los días eran más cortos y duraban unas 19 horas.Esta medición la realiza el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra (Ssrrt), que con relojes atómicos mide los tiempos de duración del giro completo de la tierra sobre su propio eje.Ambos astrónomos coinciden en que fenómenos naturales o catástrofes, como tsunamis, terremotos o erupciones de volcanes de gran magnitud, pueden tener su incidencia en este aumento de velocidad de rotación."Los derretimientos de los hielos en los polos, por ejemplo, cambian definitivamente la forma de la tierra y la fuerza de las mareas. (...) Este derretimiento, los cambios en la atmósfera y la diferencia en los océanos influyen y se combinan para cambiar la velocidad en la que gira la tierra", agregó González.De todas formas, no hay una explicación específica a por qué ocurrió esa disminución en el tiempo de rotación, al no haber datos exactos disponibles. Esto también impide predecir el tipo de cambios con precisión.A pesar de esto, los expertos aclaran que los cambios de tiempo no repercuten en nuestra vida cotidiana por ser un valor muy pequeño.Tampoco nos enteramos de estos cambios gracias al "segundo intercalar", una especie de "segundo bisiesto". Como ocurre con el año bisiesto que tenemos cada cuatro años y agrega un día al mes de febrero.Según Vieira, cuando el Ssrrt determina el efecto acumulado, agrega este segundo "para volver a alinearnos con la tierra".Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

