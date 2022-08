https://sputniknews.lat/20220809/el-cannabis-uruguayo-para-los-uruguayos-1129220551.html

El cannabis uruguayo para los uruguayos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Especialidades farmacéuticas, formulaciones magistrales y productos vegetales. Esas son las tres presentaciones que los uruguayos... 09.08.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, esa norma nunca se reglamentó y, en la actualidad, un uruguayo o uruguaya no puede acceder a flores de cannabis medicinal como sí puede hacerlo un alemán, un israelí o un australiano, ciudadanos que compran marihuana… producida en Uruguay.Las empresas que producen y exportan flores desde Uruguay al mundo reclaman la reglamentación de la norma que les permita abastecer a un mercado interno cada vez más nutrido. Y eso reclamos podrían ser respondidos en pocos días, según el propio Gobierno.Ese será el tema dominante este 12 de agosto, en el hotel Hyatt de Montevideo, donde se darán cita los actores más importantes de la escena local e internacional de la industria del cannabis. Cannabis Busines Hub Event (CBH) es un encuentro anual en el que, además de forjarse negocios en una ronda de negocios, este año se debatirán los temas más importantes de la escena cannábica del país pionero y se revisarán las últimas tendencias científicas del ramo, en el marco de un congreso de endocannabinología."Organizamos este evento porque la industria del cannabis necesita un espacio común para poder seguir avanzando, pero este año decidimos abrirlo al público en general porque entendemos que el debate por la normalización de la marihuana sigue vigente en Uruguay, sobre todo en lo que respecta al acceso a una ley de cannabis medicinal que ofrezca a los pacientes locales el mismo producto que Uruguay ofrece al mundo", opina la codirectora y fundadora de CBH y ExpoCannabis, Mercedes Ponce de León.Las empresas del rubro esperan, mientras tanto, un guiño legislativo para poder abastecer con cannabis uruguayo, a los uruguayos.La charla se da en pleno Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde Varela despachó un cargamento de media tonelada de flores secas de cannabis a Alemania, flores que llegarán al país europeo, se reempacarán y se venderán con el mismo packaging de Fotmer con el que se podrían despachar en Uruguay."Nosotros, Fotmer, vendemos ese producto en países con normativas que funcionan hace unos años como Alemania, Reino Unido, Australia o Canadá. En esos países se vende la flor bajo prescripción médica. Eso en Uruguay no está permitido. Hemos intentado registrar pero no hemos encontrado aún el camino para comenzar con esa etapa. Hoy el mercado interno está en cero y los pacientes no tienen acceso", explica.Para Varela "falta un canal en el que se permita la venta de flores para uso medicinal, ya sea en farmacias o donde el estado decida que sea la dispensación final".Ese parece ser también el interés del actual Gobierno uruguayo, o al menos una parte del mismo.Sin marcha atrásDías atrás, el senador Guido Manini Ríos, del partido derechista Cabildo Abierto, que integra la gobernante "coalición multicolor", planteó la posibilidad de derogar la ley madre de marihuana, de 2013, impulsada entonces por el Frente Amplio.El propio presidente, Luis Lacalle Pou, dijo recientemente en una entrevista con la cadena BBC: "No creo en que los estados cultiven y vendan marihuana. Cometimos un error".No obstante, la industria generada a partir de aquella norma es hoy imparable, y fue el propio mandatario quien destrabó algunas exportaciones de cannabis con la firma de decretos al inicio de su mandato.Lo mismo ocurriría en pocos días más al respecto del acceso al cannabis medicinal, según reveló el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, en diálogo con Radio Sarandí.El cargo reconoce que "hay un debate entre las especialidades vegetales o los productos de calidad farmacéutica", y adelanta que "el decreto trata de reglamentar todas esas posibilidades, también las formulaciones magistrales".En Latinoamérica al cannabis, o la marihuana todavía se lo entiende como una sustancia ilegal, y no importa si hablamos de flores con efecto psicodisociativo o no. Y la medicina, en tanto, sigue siendo comprendida en formatos de pastillas, pociones o cremas. Contra esa idiosincrasia también pelea la industria.

Ramiro Barreiro

Ramiro Barreiro

