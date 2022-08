https://sputniknews.lat/20220809/el-censo-de-poblacion-postergado-enfrenta-al-gobierno-boliviano-en-santa-cruz-1129218513.html

El censo de población postergado enfrenta al Gobierno boliviano en Santa Cruz

SANTA CRUZ (Sputnik) — La tranquilidad del primer año de gestión terminó para el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien actualmente enfrenta la reactivación... 09.08.2022

El Censo de Población y Vivienda, establecido en la Constitución boliviana para realizarse cada 10 años, inicialmente estaba previsto para el 16 de noviembre, pero fue postergado por razones técnicas para el 2024, en una reunión del presidente Arce con autoridades regionales.El recuento de la población es considerado clave para Santa Cruz porque su resultado podría cambiar la representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), así como la distribución de los recursos públicos, que ahora se realiza en base al último censo, de 2012.El mayor opositor al Gobierno boliviano y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no acudió a la reunión en la que se postergó el censo y actualmente argumenta que su departamento pierde recursos económicos año tras año, porque es el que tiene mayor población de país —3 millones de habitantes, según el censo de 2012— y no recibe recursos suficientes del Estado para atender a los migrantes por falta de datos estadísticos.MovilizacionesEste cambio de fecha del censo fue el detonante de las movilizaciones en el este del país, con epicentro en Santa Cruz.El Comité Pro-Santa Cruz, entidad autodenominada defensora de los intereses del departamento, conformó una comisión interinstitucional con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y la Gobernación de Santa Cruz con la finalidad de exigir la realización del censo en noviembre como estaba previsto."Hay demandas regionales que no están siendo atendidas por el Gobierno. Al no ser atendidas, están generando niveles de conflictividad… Es una pequeña bola de nieve que si no se soluciona crecerá", advirtió.Para ello, la estrategia de movilización es el paro de actividades, con cierre de instituciones públicas y privadas, y con bloqueos de caminos, que surtió efecto en 2019, cuando el expresidente Evo Morales (2006-2019) fue obligado a renunciar a la Presidencia de Bolivia.Pese a los intentos del Gobierno de minimizar la movilización, Santa Cruz es una piedra en el zapato de Arce. El actual paro de 48 horas puede generar pérdidas por 33 millones de dólares e impactar en el crecimiento económico.La importancia económica del departamento más grande en extensión del país no es para menos. Santa Cruz aporta el 29% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y más del 40% al PIB agropecuario. También es líder en las exportaciones no tradicionales, con el 60%, produce más del 70% de los alimentos del país y tiene la mayor recaudación de impuestos internos y tributos aduaneros, según Instituto Boliviano de Comercio Exterior.En el ámbito político, Santa Cruz es el bastión de la oposición al izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Morales y de Arce, que nunca ganó en las elecciones subnacionales para la Gobernación o la Alcaldía de la capital.El censo de 2012 contabilizó más de 10 millones de habitantes en todo el país.

