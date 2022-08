https://sputniknews.lat/20220809/el-rey-felipe-vi-desata-una-polemica-en-espana-por-su-indiferencia-ante-el-sable-de-simon-bolivar-1129212156.html

El rey Felipe VI desata una polémica en España por su indiferencia ante el sable de Simón Bolívar

El sable de Bolívar que representa la liberación latinoamericana del colonialismo español no solo generó polémica en Colombia, sino también en España. Después de la negativa del expresidente Iván Duque de permitir la salida del símbolo, el recién investido presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su primer acto como jefe de Estado sería solicitar inmediatamente el sable de Bolívar.Con el traslado desde la Casa Militar a la Plaza de Bolívar, los asistentes al acto se pusieron en pie y ovacionaron el símbolo. Todos excepto el rey de España Felipe VI, quien permaneció sentado e inmóvil.El comportamiento del monarca desató polémica en España, ya que algunos políticos reprocharon la actitud, mientras que otros expresaron su apoyo.Falta de respetoMuchos internautas calificaron como una falta de respeto el gesto del rey y cuestionaron si había roto el protocolo. Algunos políticos españoles criticaron la actitud del rey.El partido Podemos expresó que la acción del rey requiere disculpas de parte de España: "La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país".A su vez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, calificó el comportamiento del monarca de "inexplicable" y apuntó que este "merece una disculpa".Por su parte, el expolítico español Pablo Iglesias comentó la situación en su cuenta de Twitter y expresó la esperanza de que pronto no haya monarquía en el país europeo: "Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos".SímboloSin embargo, muchos internautas defendieron la postura del monarca, al indicar que el sable no merece reconocimiento por parte de los españoles porque servía para matarlos. Esta posición la compartían varios políticos españoles.El portavoz de Exteriores, Víctor González, recordó que Bolívar dictó un decreto que "significó el genocidio de aquellos españoles, indígenas, mestizos o criollos o lo que fueran que no quisieran unirse a los insurgentes".Del mismo modo, el diputado de Vox por Madrid y portavoz de Sanidad, Juan Luis Steegmann, apuntó que el sable "estaría todavía manchado de sangre de españoles".El partido liderado por Inés Arrimadas expresó que Felipe VI defiende su país y los que no lo piensan son los enemigos de España."Basta con ver la reacción de los enemigos de España para saber que Felipe VI vuelve a hacer lo correcto en su defensa de España. (…) Los enfados de los socios del Gobierno, que no mueven un dedo contra los homenajes a los asesinos de ETA, son los aciertos del Jefe del Estado", explicó la formación naranja.A su vez, el ministro de Cultura y Deporte de España, Miquel Iceta, considera como exagerada la atención prestada al comportamiento del rey Felipe VI."Creo que son estas polémicas, digamos, veraniegas y sirven para que algunos marquen una especie de posición política. Pero yo la verdad no le daría la importancia y la trascendencia que se le está dando", dijo Iceta en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE).El ministro bromeó que esta polémica en torno al rey es "fruto de las temperaturas elevadas de este verano".

