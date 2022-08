https://sputniknews.lat/20220809/kremlin-si-drones-turcos-aparecen-en-ucrania-caeran-en-la-desmilitarizacion-1129195982.html

Kremlin: si drones turcos aparecen en Ucrania, caerán en la desmilitarización

Si la producción turca de aviones no tripulados aparece en Ucrania, caerá en la desmilitarización, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 09.08.2022, Sputnik Mundo

Anteriormente, el embajador de Ucrania en Turquía había anunciado que la empresa turca Bayraktar construiría una planta para la producción de drones del mismo nombre en Ucrania. La empresa supuestamente ya se había registrado y comprado un terreno. En 2018-2020, Ucrania importó drones de ataque turcos TB2 Bayraktar. Desde finales de 2021, la producción se inició en virtud de un acuerdo con Turquía, pero no se especificaron los detalles. El llamado de Zelenski a Occidente a cerrar fronteras para rusosEl llamamiento del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a los países occidentales para que cierren las fronteras para todos los rusos es irracional, declaró el portavoz del Kremlin.El 8 de agosto el presidente ucraniano en una entrevista con el diario The Washington Post llamó a los países de Occidente a impedir la entrada de todos los ciudadanos rusos, sin importar si apoyan la operación rusa en Ucrania o no. Según Zelenski, los rusos "deben vivir en su propio mundo hasta que cambien de su modo de pensar", y "es la única manera de influir en (el presidente ruso, Vladímir) Putin"."La declaración habla por sí misma. Lo más probable es que en este caso la irracionalidad del pensamiento esté por las nubes", dijo Peskov ante la prensa comentando las palabras de Zelenski.

