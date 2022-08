"La extinción del incendio en Cuba puede tomar días"

https://sputniknews.lat/20220809/la-extincion-del-incendio-en-cuba-puede-tomar-dias-1129190851.html

Ávalos Jorge descartó que por el momento existan condiciones para que el siniestro se extienda hasta la planta generadora termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada también en la orilla oeste de la bahía de Matanzas, unos 100 kilómetros al oeste de La Habana.Explicó que ha habido una reacción en cadena desde el momento de la explosión del primer tanque en horas de la madrugada del 6 de agosto, que extendió el incendio a los cuatro tanques de 50.000 metros cúbicos de la batería que almacena petróleo y otros derivados conocidos como productos oscuros.Dijo que las fuerzas que combaten el fuego trabajan para impedir su llegada hasta la Terminal 321, ubicada en las proximidades del área del siniestro.El incendio no ha llegado hasta esos reservorios que contienen los llamados productos claros, como la gasolina, precisó.Las altas temperaturas, la dirección del viento y la gran columna de humo se combinan para hacer muy complicadas la tarea de sofocar el incendio, apuntó."En estos momentos nos encontramos trabajando de conjunto con nuestros hermanos mexicanos y venezolanos, (…) hemos visto las estrategias de enfrentamiento y defensa ante la propagación, teniendo en cuenta la irregularidad del proceso", indicó el segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba.Monitoreo de lluvias en MatanzasPor su parte, el exdirector del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, José Rubiera, anunció que un equipo multidisciplinario de científicos cubanos monitorea las lluvias en áreas cercanas al incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas (centro oeste).Rubiera precisó que hasta el momento no existe preocupación respecto al peligro de contaminación ambiental por precipitaciones."Por fortuna hoy [8 de agosto] no ha habido lluvias en la parte norte (cercana a la costa de las provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana y Artemisa)", indicó el experto.Los vientos superiores (4-6 kilómetros de altura) por lo general soplan desde el este y empujan la masa de humo hacia esos territorios, apuntó.De hacerlo desde la dirección este-sudeste la humareda puede llegar hasta el estrecho de la Florida (sureste de EEUU) advirtió Rubiera.La doctora especialista en Higiene y Epidemiología, Susana Suárez, ratificó que hasta ahora las concentraciones de contaminantes no significan riesgos para la salud humana.La experta recomendó a la población de esa zona geográfica no exponerse a las lluvias en áreas asociadas a la ruta del humo y tratar de no permanecer en lugares abiertos.También indicó la conveniencia del uso de tapabocas humedecido, como medio de impedir el paso de las partículas contaminantes a las vías respiratorias.Dos fallecidos, 15 desaparecidos y más de un centenar de lesionados es el balance de daños humanos causados por el siniestro, sin precedentes en la historia de Cuba.

