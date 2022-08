https://sputniknews.lat/20220809/la-ofensiva-territorial-que-busca-votos-para-aprobar-la-nueva-constitucion-chilena-1129223706.html

La ofensiva territorial que busca votos para aprobar la nueva Constitución chilena

Este 8 de agosto, 18 parlamentarias se reunieron en el ex Congreso Nacional de Santiago, donde sesionó la Convención Constituyente durante un año, para llamar a las mujeres del país a votar por la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.Las diputadas y senadoras estuvieron acompañadas por mujeres de diferentes movimientos sociales, entregaron su respaldo a la nueva Constitución destacando los avances respecto al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, y la paridad de género.Yeomans destacó los avances de la propuesta constitucional en materia de género, y agregó: "Esta unidad que se ve reflejada hoy día es la unidad que queremos para el país y sobre la cual vamos a seguir trabajando"."Estamos unidas por lo que pasamos. Y lo que hemos pasado juntas durante mucho tiempo es la exclusión, es la discriminación. Esta nueva Constitución nos abre un camino de esperanza", destacó la senadora y ex precandidata presidencial Yasna Provoste en la instancia.El despliegue territorial y los 2 millones de casas por el AprueboEl pasado 27 de julio los comandos de Aprueba x Chile y de Movimientos sociales por el Apruebo, anunciaron su despliegue territorial a lo largo del país para explicar la propuesta de nueva constitución."Nos propusimos poder llegar, como mínimo, a dos millones de casas a lo largo de todo el país en este mes de campaña que queda. Estamos muy convencidos y convencidas de que esta es una campaña que se va a levantar desde los territorios", comentó en aquella oportunidad la diputada Karol Cariola, quien asumió como coordinadora del comando Aprueba x Chile.La parlamentaria jugó un rol clave en la segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el pasado 19 de diciembre de 2021. Cariola asumió el despliegue territorial y lideró la campaña Un millón de puertas por Boric, con la que recorrieron el país en busca de apoyos al candidato de Apruebo Dignidad, que finalmente ganó las elecciones.Al despliegue del comando Aprueba x Chile se suma, con un sello de descentralización, Movimientos Sociales por el Apruebo, compuesto por más de 100 organizaciones, que también se encuentra recorriendo el país.Entre las 100 organizaciones se encuentran, entre otras, la Coordinadora Feminista 8M; el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima); el Colegio de Profesores y Profesoras; Movimiento Independientes del Norte, Coordinadora Nacional de Inmigrantes; Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP; Vivienda Digna y asambleas territoriales."Sabemos que los puerta a puerta y los volantes son herramientas necesarias e importantes. Nos van a permitir generar esta conciencia y este trabajo que es que es necesario para poder avanzar en el apoyo y en el conocimiento de esta nueva constitución", puntualizó Royo.Pero la campaña del Apruebo no tan solo ha estado enfocada en los puerta a puerta o actividades culturales, sino que también a las franjas televisivas.Las campañas televisivasEl pasado 5 de agosto se dio inicio a uno de los momentos más esperados en la campaña por el plebiscito de salida: la franja electoral televisiva. En ella, tanto el Apruebo como el Rechazo disponen de tiempo en pantalla para intentar convencer a la ciudadanía si aprobar la nueva constitución o mantener la vigente, escrita en la dictadura cívico-militar (1973-1990)."Quisimos tocar las principales preocupaciones de la gente con respecto a la nueva constitución, que tienen que ver con la salud, el derecho de propiedad, las pensiones, el trabajo, etc. Y eso finalmente es a lo que estas piezas audiovisuales van a apuntar", complementó Herrera.La cineasta explicó a Sputnik que la franja del Apruebo está enfocada en la esperanza y tocar los corazones de las personas.Por otro lado, la franja del Rechazo ha sostenido que la nueva constitución fue escrita por la ira y el enojo. Por ello no sería una buena carta magna y ellos pretenden construir con "amor". Esta afirmación ha generado críticas en distintos sectores de la sociedad, quienes recuerdan que el actual texto fundamental fue escrito en medio de una dictadura sangrienta.En esa línea, Manuela Royo señaló que "hoy cuando hablamos de amor no podemos tergiversar. Ellos [el Rechazo] levantaron el racismo, la xenofobia, la discriminación y el ninguneo durante todo el proceso constituyente"."No podemos olvidar que el 18 de octubre (de 2019) también parte de una rabia, de un disgusto, de un enojo, no de nosotros ni de la Convención, sino de todo Chile respecto a la injusticia que por años han dominado nuestro país y por lo tanto también deslegitimar un sentimiento popular, nos habla de lo alejado que está el Rechazo, también de la rabia", cerró Royo.Se estrecha la diferencia entre el Apruebo y el RechazoEl plebiscito de salida del 4 de septiembre definirá si el país aprueba o rechaza la propuesta constituyente elaborada por la Convención Constitucional. En esta recta final, ambas opciones entraron en un empate estadístico, según el último Barómetro, encuesta elaborada por Mori y la Fundación Fiel.En un universo de 12.900.000 votantes probables, el Apruebo obtendría un 44% de los votos, versus un 47% del Rechazo.Si bien otras encuestas, como Cadem Plaza Pública o Pulso Ciudadano, señalan que la diferencia entre ambas opciones es de 10 puntos porcentuales en favor del Rechazo, durante el último mes todas las encuestas han demostrado que se ha estrechado el margen entre ambas opciones."Nos va a permitir abrir las puertas para un Estado social democrático y que además, por primera vez en la historia de este país, una constitución va a ser participativa y paritaria, instalando una democracia paritaria y también incorporando e incluyendo aspectos del Estado ecológico que son muy importantes", finalizó.

