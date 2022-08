https://sputniknews.lat/20220809/la-onu-insta-a-eeuu-y-rusia-a-superar-discrepancias-en-torno-al-start-iii-1129211907.html

La ONU insta a EEUU y Rusia a superar discrepancias en torno al START III

La ONU exhorta a Rusia y EEUU a superar problemas en torno al tratado Nuevo START, Moscú reitera ausencia de propuestas de WashingtonLa Organización de las Naciones Unidas llama a EEUU y Rusia a hallar solución a los problemas que condujeron a la suspensión de las inspecciones recíprocas del arsenal nuclear en virtud del Nuevo START, o STRAT III (el tratado que limita el armamento estratégico y expira en 2026)."Como el único acuerdo bilateral de control de armas nucleares que queda entre EEUU y la Federación de Rusia, el Nuevo START es un elemento esencial de la paz y la seguridad internacionales y del régimen de desarme y no proliferación nuclear. Ambas partes deben resolver todos los problemas relacionados con el acceso y permitir que los inspectores regresen a su invaluable trabajo de verificar este importante tratado", dijo un portavoz de la ONU el lunes.Rusia no ha recibido "propuestas concretas" de EEUU sobre el futuro del tratado START III, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov:"Por el momento, no hemos recibido propuestas concretas sobre ese asunto, pero reiteramos que el diálogo en ese ámbito es necesario", indicó el vocero de la Presidencia rusa.La llegada de Gustavo Petro a la jefatura de Colombia llena de expectativas a líderes latinoamericanosEl nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha comenzado a ejercer su mandato, algo que ha sido visto con buenos ojos por parte de distintos líderes latinoamericanos.Petro ya ha recibido invitaciones de distintos líderes regionales para realizar encuentros cara a cara, lo que puede ser una buena señal para la integración de América Latina, la cual el nuevo líder colombiano tiene como uno de sus mayores objetivos.El Rey de España en el hojo del huracán en redes socialesEl rey Felipe VI de España ha quedado en el centro de una ardua polémica por lo que hizo, mejor dicho, por lo que no hizo durante los actos protocolares de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el pasado domingo 7.Ese día, en el acto solemne y multitudinario celebrado en Bogotá, el monarca no se levantó de su silla cuando los efectivos de Casa Militar y custodios de la espada de Simón Bolívar, símbolo de la independencia de Colombia y otros países sudamericanos, pasaron frente a él para colocarla en un espacio de la tarima donde Gustavo Petro ofreció su primer discurso como el jefe de Estado colombiano.Felipe VI fue el único de los líderes extranjeros presentes en el acto que se quedó sentado mientras se le rendían honores a la espada que utilizó el Libertador Simón Bolívar.Aventuras energéticas de la UE dejan a Asia sin gasEn su afán antirruso, los dirigentes de la Unión Europea están dispuestos a sacrificar a su propia ciudadanía, algo que ya está ocurriendo, donde sus esfuerzos de 'castigar' a Rusia rechazando sus hidrocarburos golpea con cada vez mayor crudeza el bienestar de los habitantes del Viejo Continente sumido en paros y huelgas."El mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan grande en términos de su profundidad y complejidad", manifestó recientemente el jefe de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en relación a "los precios altísimos están elevando el costo de llenar los tanques de gasolina, calefaccionar los hogares e impulsar la industria en todo el mundo", según la agencia Bloomberg."Este invierno en Europa será muy, muy difícil", agregó Birol, insistiendo en que lo peor está por venir.El mundo celebra Día Internacional de Pueblos OriginariosEl 9 de agosto el mundo celebra el Día Internacional de los Pueblos Originarios, más conocido en América Latina como el Día de los Pueblos Indígenas.Hay más de 476 millones de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial.En Rusia, hay un total de 40 pueblos originarios que residen en 30 entidades administrativas del país, principalmente en el Norte, en Siberia y el Lejano Oriente. Un 65% de estos pueblos viven en zonas rurales.Sobre el significado y la importancia del Día de los Pueblos Originarios o Indígenas, conversamos con la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, quien conoce muy bien la situación de los pueblos indígenas de su patria y también la de los pueblos originarios de la Federación de Rusia por haberlos visitado en más de una ocasión.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

