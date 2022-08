https://sputniknews.lat/20220809/la-reforma-tributaria-de-petro-una-reforma-de-justicia-social-y-equidad-en-colombia-1129227627.html

La reforma tributaria de Petro, "una reforma de justicia social y equidad" en Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria con la que pretende recaudar para el desarrollo de la agenda social de cambios propuesta en su...

américa latina

colombia

gustavo petro

josé antonio ocampo

francia márquez

reforma tributaria

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

universidad nacional de colombia

El lunes 8 de agosto, a menos de 24 horas de la toma de posesión del cargo de presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro despachó a través de su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un proyecto de reforma tributaria enfocada en financiar los programas sociales orientados a la población más vulnerable y las capas sociales medias del país.La reforma tributaria pretende recaudar ingresos por alrededor de 26.000 millones de dólares en 2023, equivalente a un 1,8% del PIB colombiano. El ministro Ocampo la definió como "una forma de hacer más equitativo nuestro sistema tributario y combatir la evasión para generar recursos para una política en favor de los sectores menos favorecidos".El presidente Petro explicó durante la ceremonia de cambio de mando que el trasfondo de la nueva reforma tributaria es "simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna", y que llevar "una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, para abrirles las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio"."La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia", afirmó el nuevo jefe de Estado colombiano en su discurso de posesión del cargo.Lucha contra la evasiónEl impacto fiscal de la reforma tributaria en términos redistributivos reduciría la pobreza, según Martínez, en un 4,9% y la pobreza extrema un 4,8%. "Colombia, recordemos, tiene una de las pobrezas más altas de América Latina; después de la pandemia, no se recuperó lo suficiente"."Es una reforma que realmente busca redistribuir el ingreso a partir de cobrar impuestos efectivamente, al 2,4% de los más ricos de Colombia, que son los que ganan más de 10 millones de pesos [2.300 dólares], de salario o ingresos mensuales"."Colombia tendría un coeficiente de Gini [medición de la desigualdad a partir de la desigualdad de ingresos en una población] por debajo del 0,50 por primera vez en la historia", afirma Martínez.Una de las estrategias recaudatorias planteadas en el proyecto de reforma tributaria es la unificación de todos los ingresos de las personas naturales, sean ganancias ocasionales, dividendos, rentas u otros.Impuestos verdesAdemás de mantener una sobretasa de impuestos de renta del 3% por encima del impuesto de renta general, se crearán impuestos orientados a la lucha contra el cambio climático, específicamente a las empresas del sector minero y energético. "Las que exportan carbón y petróleo, se les va a poner un impuesto a las exportaciones del 10% por encima de un umbral que se determina a partir de precios históricos".El principal objetivo es que esos sectores sean los que paguen de alguna forma la transición energética, la reducción de las desigualdades, los programas sociales, "y además se avance y acelere el proceso de transformación productiva hacia sectores industriales, agropecuarios y dejar de depender tanto de las rentas petroleras y de carbón", subraya Martínez.A las zonas francas, "se les va a poner un programa de internacionalización, porque hay empresas que se aprovechan del beneficio tributario, pero no exportan, entonces se les va a poner unos requisitos de desempeño en términos de exportación"."Se buscará facilitarle a las pymes [pequeñas y medianas empresas] que puedan pagar impuestos incluso menores en algunos sectores, sobre todos los que tienen que ver con educación, salud, cultura, como sectores estratégicos y con impacto social van a ser sectores que tendrán más facilidades para pagar sus impuestos y formalizarse, entre otras", complementa el economista.ExpectativasEl proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo colombiano entra a trámite ordinario en el Congreso de la República y tiene que hacer todo el trámite legislativo tanto en el Senado como en Cámara, en las comisiones económicas.Colombia tiene una larga tradición de reformas tributarias, pero según Martínez, la importancia de la reforma de Petro recae en la población objetiva a la cual se busca beneficiar a partir de los impuestos específicos comprendidos en ella."Es una reforma que a diferencia de todas las otras reformas tributarias, porque Colombia tenía la tradición de presentar una reforma cada año y medio, es que eran reformas orientadas a aumentar los impuestos cada vez más a las clases medias y a los pobres", lo que se convirtió en uno de los ejes de la revuelta popular que tuvo lugar entre el 28 de abril y el 15 de junio de 2021, lamenta Martínez."La sociedad que está movilizada, que está en la calle, que el domingo salió masivamente a acompañar la posesión de Petro y de Francia Márquez, evidentemente se va a sentir respaldada por esta reforma tributaria porque es una reforma de justicia social y que busca la equidad por medio de la redistribución del ingreso, cobrándole a los que más tienen para poder financiar los programas sociales a los que menos tienen", concluye Martínez.

colombia

colombia, gustavo petro, josé antonio ocampo, francia márquez, reforma tributaria