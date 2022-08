https://sputniknews.lat/20220809/miquel-puertas-un-espanol-que-se-rie-en-la-cara-de-una-union-europea-mentirosa-y-autoritaria-1129204510.html

Miquel Puertas, un español que se ríe en la cara de una Unión Europea mentirosa y autoritaria

"La verdad en el largo plazo triunfa". Es lo que afirma el profesor español Miquel Puertas, firme en su apoyo a la población de Donbás y al resto de las... 09.08.2022, Sputnik Mundo

Y es que trabajó como profesor en la Universidad Técnica Nacional de Donetsk, ciudad donde vivió bombardeos ucranianos que asesinaron a algunos de sus amigos personales, varios años antes de que Rusia tomara la decisión de comenzar la operación militar especial para frenar el genocidio. Unos bombardeos atribuidos por la "propaganda" occidental a Moscú y a las fuerzas supuestamente controladas por el Kremlin, manifestó Puertas, al calificar como "basura" la 'información' sobre el conflicto de Ucrania que ofrece a la audiencia occidental la prensa dominante.Una 'información' que proviene de 'periodistas' y 'expertos' que "nunca han pisado Donbás" y ni siquiera saben "pronunciar los nombres de las ciudades", tanto de Ucrania, como de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, prefiriendo 'cubrir' el conflicto desde países vecinos como Polonia, 'alimentado' a la gente con chatarras, como un Putin bañándose con sangre de ciervos para ser más "fuerte", constató el profesor.Agregó que esta propaganda, "que además está mal hecha", viene acompañada de las persecuciones políticas contra las voces no alineadas. De hecho, Puertas fue deportado de Lituania, donde trabajó entre 2006 y 2016 en una universidad estatal, por su postura crítica hacia sus héroes nacionales, algunos de ellos colaboradores de los nazis y ejecutores del Holocausto.El Gobierno español, por su parte, no movió ni un dedo para proteger a su ciudadano, algo que tampoco sorprende a Miquel, dados los presentes envíos de armas "a los neonazis ucranianos" por parte del jefe del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, un señor que "habla en nombre de la izquierda" y no deja de llamar a "parar a la ultraderecha en Europa".A pesar de todos los atropellos en su contra, Puertas afirma que, siendo una persona "decente", seguirá estando "del lado correcto", es decir, "con la gente de Donbás, y también de los ucranianos que están sufriendo durante estos años este régimen golpista".

