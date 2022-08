https://sputniknews.lat/20220809/trump-declara-que-el-fbi-allano-una-de-sus-residencias-y-denuncia-caceria-de-brujas-1129192133.html

Trump declara que el FBI allanó una de sus residencias y denuncia "cacería de brujas"

Trump declara que el FBI allanó una de sus residencias y denuncia "cacería de brujas"

WASHINGTON (Sputnik) — El FBI allanó la residencia del expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021) en Mar-A-Lago ubicada en Palm Beach, Florida (sureste)... 09.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-09T02:12+0000

2022-08-09T02:12+0000

2022-08-09T02:12+0000

internacional

eeuu

buró federal de investigaciones (fbi)

donald trump

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1094082425_0:149:2151:1359_1920x0_80_0_0_6901b11aaefeebc6fb5ddc0c4f53a73b.jpg

"Es un grave error de Fiscalía, un mal uso del sistema judicial y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024", agregó.Trump también dijo que la redada del FBI no fue anunciada y que era innecesaria o inapropiada.Pidió además detener lo que calificó como una "cacería de brujas", haciendo referencia a quienes lo acusan de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU.

https://sputniknews.lat/20220729/en-eeuu-ya-se-cansan-de-lo-mismo-no-quieren-ni-a-biden-ni-a-trump-para-2024-1128834192.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, buró federal de investigaciones (fbi), donald trump, política