Un país a precio de rebajas: cómo Polonia se está haciendo con Ucrania con un gran descuento

Un país a precio de rebajas: cómo Polonia se está haciendo con Ucrania con un gran descuento

Polonia sigue avanzando en sus planes de desmembramiento de Ucrania y la toma de control de partes del país vecino. El Servicio de Inteligencia Exterior de... 09.08.2022

Esta vez, no se trata de encontrar maneras de introducir legalmente sus tropas en el territorio ucraniano, sino de aspectos económicos y comerciales. Kiev ya ha procedido a vender el país por partes, y en esta venta el comprador preferido es precisamente Polonia, informa la inteligencia rusa.Una de estas ramas de la economía es la agricultura, y se le da un especial énfasis. La táctica empleada por Polonia no es compleja, pero es al mismo tiempo muy efectiva, reza el comunicado de la inteligencia. Aprovechándose de la complicada situación que están viviendo las empresas agrícolas ucranianas, las compañías polacas compran sus productos a unos precios extremadamente bajos.De hecho, en muchos casos estos precios son tan bajos que condenan a las empresas a la bancarrota, subraya la agencia rusa. A continuación, se les ofrece la venta de los activos y las tierras de las empresas ucranianas "a precio vil".Un ejemplo de ello es la compra del cebado de la nueva cosecha a 30 dólares por tonelada, lo cual es cinco veces más barato que el precio real de este grano.Al mismo tiempo, Polonia está invirtiendo en la creación de una infraestructura logística para transportar sin obstáculos los productos agrícolas de Ucrania a la Unión Europea y otros mercados. Obviamente, allí dichos productos se venden a precios mucho más altos.En el Servicio de Inteligencia destacan que las leyes recién adoptadas no solo facilitan este proceso, sino incluso lo hacen sustancialmente más barato. Un ejemplo de ello es la ley adoptada en julio de 2022 sobre las garantías especiales para los ciudadanos de Polonia y la ley que permite vender fábricas con un descuento del 50%.Una invitación para PoloniaLa ley sobre las garantías especiales para los nacionales polacos les otorga el permiso de permanecer en el territorio ucraniano durante 18 meses, así como los mismos derechos y libertades que tienen los nacionales de Ucrania.Eso incluye el derecho a trabajar, recibir educación, a los servicios médicos, así como algunas de las subvenciones estatales de Ucrania. Esta ley fue propuesta al Parlamento por el presidente del país, Volodímir Zelenski. El mandatario polaco, Andrzej Duda, la calificó como un gesto de "invitación simbólica".Un indicio adicional de todos estos procesos es el hecho de que en algunas regiones occidentales de Ucrania las etiquetas con los precios de productos en los supermercados están no solo en grivnas ucranianas, sino también en esloti polacos.Todo esto cae en el esquema general de desmembramiento de Ucrania del que habló el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naríshkin, en el mes de julio.Según el director del organismo, las autoridades polacas están convencidas de que EEUU y el Reino Unido se verán obligados a apoyar este plan. En Varsovia estiman que a medida que las tropas rusas avancen profundamente en el territorio ucraniano, a Washington y Londres no les quedarán más opciones que manifestar un "apoyo incondicional a un aliado que está dispuesto a defender decididamente los intereses de Occidente en Ucrania", dijo Naríshkin.Polonia también se hace con los organismos públicos de UcraniaEl ámbito comercial y económico no es el único donde Varsovia tiene los ojos puestos, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, pues también se está haciendo con el control de los organismos públicos de Ucrania.Así, Naríshkin destacó en junio que Polonia está efectivamente ejerciendo presión sobre Kiev, y personalmente sobre Zelenski, para que se le ceda a Varsovia el control de las principales funciones e instituciones públicas del país eslavo.Un ejemplo de ello fue la instalación de un centro de datos de reserva del Servicio de Impuestos de Ucrania sobre el territorio polaco. El pretexto oficial para ello es que se hace para mejorar la eficacia del centro de datos, pero lo que está ocurriendo es que Kiev esencialmente "abre conscientemente a Polonia y EEUU el acceso a los datos de importancia estatal, incluida la información sobre los contribuyentes y, en consecuencia, sobre la verdadera situación económica en Ucrania", concluyó Naríshkin.

