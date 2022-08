https://sputniknews.lat/20220810/africa-la-hipocresia-discursiva-de-eeuu-para-generar-aliados-1129267320.html

África: la hipocresía discursiva de EEUU para generar aliados

La gira del Secretario de Estado Antony Blinken por Sudáfrica, la República Popular del Congo y Ruanda es parte de la estrategia de Washington para posicionarse en el continente.

EEUU intenta reforzar las relaciones con África ante la creciente influencia de China y Rusia en la región.Como parte de los cometidos, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó el 9 y 10 de agosto la República Democrática del Congo, luego de pasar por Sudáfrica. Su gira cierra este jueves 11 en Ruanda.La situación en la región es muy tensa, con violentas protestas, enfrentamientos entre grupos armados, alza en el precio de los alimentos, problemas étnicos, religiosos y políticos, entre otros.El Secretario de Estado de EEUU intentará además reforzar los vínculos económicos y de inversión, así como en materia de recursos minerales y seguridad."Blinken está en el Congo para intentar poner paños fríos a las históricas tensiones en la región. Pero luego viajará a Ruanda, a quien tiene como aliado. No creo que se logre una solución, en medio de acusaciones cruzadas, el accionar de grupos armados y la invasión de Ruanda a su vecino y enemigo Congo", agregóRuanda acusa a Congo de refugiar a miembros de la etnia hutu, responsables del genocidio de 1994, mientras que desde el país limítrofe al oeste culpan a los ruandeses de robarles el oro para venderlo a compradores chinos, turcos y árabes.A esto se suman las manifestaciones contra la misión de la ONU en el Congo, iniciadas el 26 de julio y que dejaron más de 36 fallecidos, entre ellos tres efectivos de mantenimiento de la paz.Quienes protestan exigen que la misión abandone el país por no proteger a los civiles de la violencia de las milicias ilegales."La propia ineficiencia de la Monusco [Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo] y su misión de estabilización allí es la muestra de que el conflicto no importa. Son enfrentamientos olvidados que tienen un destello de atención por la visita de Blinken, pero en realidad no están en la agenda", destacó Freixa.La misión de la ONU está presente desde hace 22 años con unos 16.000 efectivos en el terreno."La Monusco está desprestigiada porque primero es la misión más grande, más costosa e ineficiente. La población local se ha agotado a un nivel sin precedentes porque los cascos azules no pueden hacer frente a la protección de los civiles frente a los grupos armados", lamentó el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

