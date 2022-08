AMLO reafirma postura de neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania

"La verdad, no queremos nosotros tomar partido, porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra; y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud. Actuamos con prudencia para no inclinarnos, no tomar partido y poder ayudar a conseguir la paz", declaró el jefe de Estado en conferencia de prensa a una periodista del sitio web de la Agencia Sputnik.