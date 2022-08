https://sputniknews.lat/20220810/bueno-barato-y-bonito-que-esta-detras-del-rechazo-del-libano-al-grano-ucraniano-1129259691.html

Bueno, barato y bonito: ¿qué está detrás del rechazo del Líbano al grano ucraniano?

Bueno, barato y bonito: ¿qué está detrás del rechazo del Líbano al grano ucraniano?

Razoni, el buque de carga que salió rumbo al Líbano el 1 de agosto del puerto de Odesa con grano ucraniano, terminó en Turquía debido a que el comprador...

El buque con bandera de Sierra Leona atracó en el puerto turco de Mersin, según el servicio de seguimiento de barcos de Marine Traffic. El carguero tenía previsto entregar 26.527 toneladas de maíz al Líbano. Sin embargo, el comprador se negó a recibir la mercancía debido a un retraso en la entrega de más de cinco meses.El economista ruso Vasili Koltashov calificó a los proveedores ucranianos de cereales de "socios que se desvanecen". Expresó que "los proveedores ucranianos demostraron poca fiabilidad: pueden tener un retraso de tres o seis meses en las entregas. Si se hace un pago anticipado, no hay garantía de que se reciba el grano ucraniano".Según el experto, el Líbano, un país que sufre una crisis de seguridad alimentaria, establecerá ahora nuevas relaciones con los vendedores de Rusia. Por su parte, el trigo o el maíz exportado desde Ucrania "se venderá casi siempre con descuento", debido a la poca fiabilidad del proveedor.Además el experto subrayó que "con los precios actuales de Oriente Medio, no hay razón para que el grano no llegue". La llegada del pan a tiempo y a buen precio es una cuestión de estabilidad política y social en los países de Oriente Medio, enfatizó.Por su parte, el experto del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, Kiril Seménov, añadió que la situación con el grano no es tan crítica en el mundo "para que haya necesidad de comprar todo lo que sea"."El Líbano compra principalmente trigo. No comprarán maíz caducado que no es un producto crítico para el país", afirmó.El grano fue bloqueado por los propios ucranianos porque los barcos no pudieron salir del puerto de Odesa durante mucho tiempo.Seménov destacó que la seguridad alimentaria no suprime las leyes del mercado y los precios. "El Líbano puede comprar maíz a otro productor, es una competencia. No es tan grave como para que compre productos rancios", explicó el experto.Asimismo, recordó que hace poco, otro país de Oriente Medio, Egipto, se negó a comprar grano ucraniano. El Cairo compró trigo en diciembre, pero el envío nunca llegó. En consecuencia, Egipto rescindió los contratos con los proveedores ucranianos.A su vez, el politólogo y economista Iván Lizán denunció que el equipo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no está interesado en las exportaciones de grano porque "no gana prácticamente nada de dinero con ello".Opinó que no hay ninguna conspiración en las acciones de Oriente Medio, ya que desde hace tiempo se ha encontrado su reemplazo."A muchos países les resulta más fácil comprar grano a Rusia, ya que Moscú es un socio fiable que garantiza suministros de grano a tiempo y respeta sus obligaciones de contratos", concluyó el experto.

