El precio de las sanciones: el golpe a la economía europea tras el rechazo al carbón ruso

10.08.2022

Como ya se señaló en el Consejo de la UE, las restricciones pretenden aumentar la presión sobre el Gobierno ruso y la economía del país en su conjunto. La Comisión Europea calculó que el embargo afectará a una cuarta parte de todas las exportaciones de carbón de Rusia, por un valor de unos 8.000 millones de euros al año.Según el Ministerio de Energía ruso, Moscú suministró 50,4 millones de toneladas de carbón a Europa en 2021, lo que representó el 46% de las importaciones totales de la UE de esta materia prima, según los datos de Eurostat. En 2020 la cantidad había sido del 56%.El precio de las sanciones para la UEA pesar de los planes de la UE de dañar a la economía rusa, los mismos consumidores europeos se enfrentarán a las difíciles consecuencias económicas de la decisión de rechazar el carbón ruso, según Konstantín Ordov, profesor de la Universidad de Economía Plejánov de Moscú."Sin dudas, los últimos paquetes de sanciones causaron pérdidas bastante importantes para los europeos. Cualesquiera restricciones provocan una formación ineficaz y no comercial de la oferta y la demanda y, por lo tanto, afectan negativamente a los precios. No hay dudas de que esto será un factor adicional del aumento de los precios de la electricidad en todo el mundo. En este caso podrían necesitar inversiones adicionales para abandonar el carbón ruso", concluyó.Hoy en día Australia es el más activo suministrador del carbón a Europa y a largo plazo podría incluso sustituir completamente a Rusia en el mercado de la UE, indicó el analista de Freedom Finance, Vladímir Chernov. Agregó que Indonesia, Kazajistán, Sudáfrica, Bolivia y Colombia quieren ser proveedores de la UE. Sin embargo, estas entregas son muy caras para los Estados europeos.Al mismo tiempo, debido al elevado precio del combustible importado, los Estados de la región han comenzado a reiniciar sus propias centrales eléctricas de carbón, que anteriormente habían sido clausuradas por motivos medioambientales."Como Europa no siempre está dispuesta a pagar de más por el carbón australiano, por ejemplo, no tienen más remedio que retomar su propia producción. Sin embargo, desde el punto de vista político, el aumento del uso del carbón en la producción industrial de los países de la UE conlleva riesgos para los partidos en el poder, ya que promovieron activamente la agenda medioambiental durante las campañas electorales", subrayó Chernov.Asimismo, los expertos no descartan que, сon la llegada del frío, los europeos van a comprar carbón a Moscú y eludir sus propias sanciones.Reorientación de exportaciones de RusiaPara Rusia, "no hay nada imposible en encontrar mercados nuevos", cree Konstantín Ordov, profesor de la Universidad de Economía Plejánov de Moscú. Agregó que el carbón puede ser una buena alternativa a nivel mundial, en un contexto de aumento de los precios del gas y el petróleo.Déyev especificó que Rusia ahora aumenta sus exportaciones a África y la región de Asia-Pacífico, por ejemplo, a China donde la generación de electricidad a base de carbón sigue teniendo una escala y un volumen bastante importantes.

