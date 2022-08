https://sputniknews.lat/20220810/encerrarlos-en-su-propio-mundo-kiev-cambia-de-politica-hacia-los-rusos-1129262577.html

"Encerrarlos en su propio mundo": Kiev cambia de política hacia los rusos

"Encerrarlos en su propio mundo": Kiev cambia de política hacia los rusos

MOSCÚ (Sputnik) — En las primeras semanas de la operación militar de Rusia en Ucrania, el Gobierno ucraniano reiteró en varias ocasiones que los ciudadanos... 10.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-10T21:08+0000

2022-08-10T21:08+0000

2022-08-10T21:08+0000

internacional

ucrania

rusia

💬 opinión y análisis

volodímir zelenski

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1125380194_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8b1c730383f0f718b3516c30323241bf.jpg

Pero las hostilidades continúan, y esta política de Kiev ha cambiado.El 24 de marzo pasado —cuando se cumplió un mes de la operación militar iniciada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para, como el mismo dijo, desnazificar a Ucrania— el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, se dirigió en un videomensaje a los rusos con un llamamiento a emigrar para no financiar las acciones bélicas."Protejan a sus hijos de la guerra. Cuenten la verdad sobre la guerra. Y, si pueden abandonar Rusia para no pagar los impuestos a la guerra, háganlo", dijo.La operación militar no se ha parado. Las fuerzas rusas han logrado tomar bajo su control casi toda la región de Donbás y algunas otras zonas, entre ellas parte de la provincia de Zaporiyia.Continúan los bombardeos. El Ministerio de Defensa ruso asegura que todos ellos están dirigidos contra la infraestructura militar, aunque reconoce que los militares ucranianos a menudo utilizan instalaciones civiles para establecer sus posiciones.Kiev acusa a Rusia de llevar miles de ataques de misiles contra edificios residenciales, además de masacrar en las zonas que controla a los habitantes locales que protestan contra la presencia de los rusos. Moscú niega estas acusaciones y las califica como parte de una guerra informativa en su contra.Quizás fueron todos estos sucesos los que forzaron al Gobierno ucraniano a cambiar la política hacia los ciudadanos rusos de manera drástica. El lunes 8, Zelenski puso sobre la mesa —por ahora solo mediática— para sus aliados occidentales una propuesta totalmente diferente: dejar de recibir a los rusos y enviar de vuelta a aquellos que emigraron.Los rusos deben "vivir en su propio mundo hasta que cambien su modo de pensar, (...) Dirán que esta [operación militar] no tiene nada que ver con ellos. ¿Toda la población no puede ser responsable, sí? Pues sí que puede. Esta población ha elegido este Gobierno y no está luchando contra ello", dijo en una entrevista con el diario The Washington Post.El líder ucraniano subrayó que "da igual qué tipo de ruso, (...) hagan que todos vuelvan a Rusia".Esta tolerancia cero hacia los rusos se manifestó también en las declaraciones de uno de los asesores de Zelenski, Serguéi Léschenko, ofrecidas durante una entrevista concedida el martes a la cadena de televisión rusa Dozhd, medio considerado como agente extranjero por el Gobierno de Moscú y que suspendió sus transmisiones tras el inicio de la operación militar en Ucrania, pero hace pocas semanas las reanudó desde el extranjero.La periodista y presentadora rusa Ana Mongáit le preguntó a Léschenko si iba a seguir el juicio en la República Popular de Donetks sobre los soldados ucranianos del batallón Azov (proscrito en Rusia), tomados prisioneros durante la operación para conquistar la ciudad de Mariúpol en mayo."Voy a encontrar otros espectáculos que ver, tenemos unos canales de Telegram interesantes donde muestran tanques y otros vehículos blindados rusos ardiendo, aviones estrellados, y esto me da más placer", dijo el asesor presidencial.Como respuesta, Mongáit le expresó la esperanza de que en un futuro próximo "ninguno de esos espectáculos le de placer a nadie"."No, créeme, gracias a Putin los ciudadanos ucranianos durante las próximas decenas de años van a disfrutar de los vídeos con rusos muertos, rusos asesinados, y le confieso que los disfruto incluso yo, una persona bastante pacífica, quien en los últimos años hablaba mucho en ruso, llevaba las redes sociales en ruso, y ahora disfruto de las crónicas donde se ven los cadáveres de los soldados rusos", pronunció con una calma aterradora.Recepción escépticaHablando de los periodistas rusos que desde el inicio de la operación militar han protestado en contra de ella, criticando al Gobierno ruso y apoyando a Kiev, incluso estos cuestionaron la nueva iniciativa de Zelenski."Llevé mucho tiempo tratando de encontrar una explicación y justificación de esta réplica extraña. Por ahora no las he encontrado. Les recuerdo que casi todos los periodistas de Rusia abandonaron el territorio del régimen de Putin y le han declarado una guerra ideológica hasta la última gota de sangre", comentó el llamamiento del presidente ucraniano Alexandr Nevzórov, periodista calificado como agente extranjero en Rusia, quien después del comienzo de la operación abandonó su país y recibió la nacionalidad ucraniana por un decreto de Zelenski.La periodista y columnista del periódico Novaya Gazeta —Premio Nobel de la Paz Dmitri Murátov— Yulia Latínina, crítica feroz del Gobierno de Putin, tachó de "inhumana" la idea del líder ucraniano.La Comisión Europea, al comentar la iniciativa, afirmó que la UE está dispuesta a examinar la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia, pero al mismo tiempo dio a entender que no sería fácil implementarlas."El código de visados, que regula la emisión de visas de corta duración, no estipula procedimientos para prohibirlas, (...) siempre habrá categorías de personas a las que se debe conceder los visados, por ejemplo en los casos humanitarios, así como para los familiares, periodistas y disidentes", dijo en una rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo Europeo, Anita Hipper.Sin embargo, Hipper apuntó que cada miembro de la UE tiene el derecho a tomar las decisiones al respecto a su juicio.De hecho, algunos países, como Letonia, Lituania, Estonia, la República Checa, Eslovaquia y Países Bajos ya anunciaron que dejan de emitir visados para los rusos, no obstante, no se trata de una suspensión total, en casi todos los casos hay excepciones, por motivos de estudio o para asistir al funeral de un familiar cercano.Parece que no puede ser un cierre de fronteras total, como lo pide Kiev, pero sí que puede tratarse de la suspensión de los visados de turista.Así, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, el martes afirmó que "visitar Europa es una privilegia, no un derecho humano"."Los vuelos de Rusia quedan suspendidos. Eso significa que mientras los Estados del Acuerdo de Schengen siguen emitiendo visados [a los rusos], son los países vecinos con Rusia [Finlandia, Estonia, Letonia] los que soportan la carga. Es hora de poner fin al turismo de Rusia", escribió en su cuenta de Twitter.El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, reveló este miércoles 10 que la posible suspensión de los visados Schengen para los turistas rusos es una de las medidas que la Unión Europea baraja a la hora de debatir el nuevo y séptimo paquete de sanciones contra Rusia.Desde Moscú advirtieron que dicha acción violaría los principios de la democracia.El vicepresidente del Consejo de la Federación ruso (Cámara Alta) Konstantín Kosachov, coincidió con la diplomática, subrayando que "la iniciativa de privar a todos los ciudadanos rusos del derecho a obtener un visado contradice los actos normativos de la UE, las obligaciones internacionales de la UE en materia de derechos humanos".Para el senador, la medida sería también "una discriminación por motivos de nacionalidad", en otras palabras, una medida nacionalista. Rusia afirma que uno de los objetivos fundamentales de su operación en Ucrania es luchar contra el nacionalismo, pero como resultado este fenómeno, por lo menos ahora, se manifiesta aún más.

https://sputniknews.lat/20220809/ucrania-es-el-campo-de-batalla-de-eeuu-para-enfrentar-a-rusia-1129219925.html

https://sputniknews.lat/20220810/el-alcalde-de-madrid-cae-victima-de-bromistas-rusos-y-apoya-la-idea-de-deportar-a-ucranianos-1129247757.html

https://sputniknews.lat/20220807/la-onu-insta-a-zelenski-a-proteger-a-la-poblacion-civil-tras-informe-de-amnistia-internacional--1129137049.html

https://sputniknews.lat/20220809/aplastan-a-politica-de-estonia-por-su-tuit-visitar-europa-es-un-privilegio-no-un-derecho-humano-1129216662.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniil Pevzner

Daniil Pevzner

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniil Pevzner

ucrania, rusia, 💬 opinión y análisis, volodímir zelenski