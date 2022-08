https://sputniknews.lat/20220810/la-magia-de-las-plantas-sagradas-latinoamericanas-gana-espacio-entre-la-ciencia-occidental-1129253549.html

La magia de las plantas sagradas latinoamericanas gana espacio entre la ciencia occidental

Violeta Sustaita se describe como una facilitadora de Ayahuasca. Después de meses de enseñanzas en Colombia, y tras probar cientos de veces la sustancia para... 10.08.2022, Sputnik Mundo

"La experiencia te lleva a un nivel de incomodidad gigantesco, tiene un umbral de luz y de oscuridad muy grande", explica en entrevista para Sputnik Violeta, antes de agregar que el efecto está directamente relacionado con todas las emociones y pensamientos que mantenemos ocultos.Lo que hace siglos se consideraba magia o incluso brujería, hoy se estudia como potenciales tratamientos para la atención de depresión y varios trastornos mentales, en un mundo que hasta hace unas décadas consideraba la salud mental como un tema tan irrelevante y descartaba cualquier tratamiento alternativo a la medicina occidental.Los hongos mágicos mexicanos (popularizados fuera de las culturas indígenas por Robert Wasson en la revista Time, en 1957, cuando contó la historia de María Sabina), la Ayahuasca hecha con plantas endémicas del Brasil, Perú y Colombia, y hasta el LSD (sintetizado por Albert Hoffman en 1943) hoy forman parte de estudios clínicos que buscan desarrollar y explotar las propiedades terapéuticas que, por décadas, incluso, se llegaron sólo a considerar como catalizadores de psicosis.Desde la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de Psiquiatría de México y hasta la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ya han aprobado y realizado estudios clínicos sobre los potenciales efectos terapéutiucos que pueden producir este tipo de medicinas ancestrales a pacientes con depresión y la ansiedad, mientras la aceptación por otras plantas como la marihuana sigue creciendo en medida que se descubren sus propiedades médicas y beneficios comerciales para sus vendedores.Sin embargo, el reto de la ciencia dura es comprender una cosmovisión prehispánica que lejos está de los métodos tradicionales, pero cuyos resultados son palpables para los investigadores y, por supuesto, para los usuarios de estas plantas, así como avalar los usos tradicionales de las plantas medicinales, en particular las psicodélicas.Porque para facilitadoras como Violeta, la ayahuasca por sí misma sólo provee una experiencia psicodélica, pero sin el acompañamiento adecuado, sin el proceso de autoconocimiento y sin la intención de atender los patrones de conducta nocivos, la "magia" no sucede.La ciencia detrás de la magiaEn referencia al misticismo que rodea a las plantas sagradas latinoamericanas, el investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM, José Luis Díaz Gómez, explica en entrevista para Sputnik que el dimetiltriptamina de la ayahuasca, la mezcalina del peyote, la psilocibina de los hongos y hasta el LSD "tienen cierto parentesco químico entre ellas", ya que tienen un "núcleo indólico", es decir, "una conformación molecular que se parece a un neurotransmisor natural del cerebro que se llama serotonina"."Los alucinógenos son como llaves y los receptores como cerraduras en ciertas neuronas del cerebro. El LSD, la mezcalina y la psilocibina se parecen a esa llave que es la serotonina y se abre el receptor. Técnicamente se dice que son agonistas, que imitan a la serotonina en el cerebro", detalla el especialista en neuroquímica y psicobiología.La serotonina está involucrada en procesos neurales que subyacen a la percepción, la emoción y la cognición, lo que explica en alguna medida "los efectos tan espectaculares o dramáticos que producen los alucinógenos sobre la psique humana". En referencia a su posible efecto antidepresivo se afirma que los beneficios son perceptibles desde las primeras tomas, a diferencia de los antidepresivos de uso común en psiquiatría y que tardan en instalarse varias semanas. Estos efectos están siendo analizados en diversos estudios formales.Desde una perspectiva diferente, la facilitadora Violeta comenta que previo al consumo de Ayahuasca, se encarga de explicarles a los participantes el proceso que vivirán: una depuración de su interior, una forma de dejar los prejuicios y creencias religiosas y morales mundanas que podrían entorpecer el proceso terapéutico, y que se manifiestan, de manera metafórica, en acciones como defecar o vomitar.Los hongos mágicos funcionan casi de la misma manera: el facilitador del hongo acompaña a los participantes en el trance; comienza a improvisar cantos que son los responsables de la experiencia psicodélica del consumidor y le ayudarán a la autoexploración psíquica y espiritual."Las herramientas por sí mismas son buenas, pero no traerán cambios a la larga si no te cuestionas y no inicias un proceso de autoconocimiento", cuenta Violeta, quien halló en estas enseñanzas las herramientas para superar un alcoholismo que negaba por ser una ciudadana funcional.No obstante, no cualquier persona puede ser candidato al uso de estas sustancias. Por ejemplo, una persona con antecedentes familiares de esquizofrenia corre un alto riesgo de sufrir un ataque psicótico con LSD; en el caso de la Ayahuasca, ésta tampoco debe ser tomada por personas con esquizofrenia, bajo tratamiento psiquiátrico (incluso con 15 días sin consumo de medicamentos) o con problemas del corazón.Según el doctor José Luis Díaz estas sustancias han sido también denominadas como "psicotomiméticos" (especialmente el LSD), lo que significa que "imitan a las psicosis" por las alteraciones en la percepcón, la emoción y el pensamiento que llegan a producir.No es la medicina: es el ritualAunque desde mediados del siglo XX se intentó estudiar de manera formal el uso y los efectos de las plantas mágicas, el intenso auge de la psicodelia y la contracultura hippie en los 60 desembocaron en marcos normativos restrictivos y punitivos que incluso hoy siguen vigentes en los países donde estas plantas tienen usos nativos tradicionales."El problema fue que empezó a ocurrir una generalización del uso de fármacos adictivos, principalmente lo opiáceos, como la heroína que es muy peligrosa y se equipararon todos los fármacos que modifican cualitativamente los procesos mentales bajo el rubro de 'estupefacientes', cuando hay diferencias farmacológicas grandes entre ellos", señala el investigador de la UNAM.Un ejemplo reciente es el estudio clínico que impulsó hace unos años el Instituto de Medicina Intercultural de Nierika A.C., promotora de un marco regulatorio intercultural para plantas sagradas. Hace un par de años, intentaron, sin éxito, tramitar ante Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) el reconocimiento de un estudio clínico sobre Ayahuasca que realizaban en colaboración de la UNAM. La asociación afirma que no se concretó el estudio dado que los actuales formularios no permitieron el registro."La medicina occidental debe acercarse con una óptica intercultural, a ver tecnologías de lo sagrado, de los pueblos indígenas, cómo puede aprender de ellos y cómo pueden integrar el conocimiento que traen ellos", afirma en conversación con Sputnik Armando Lozaiga, presidente de Nierika, quien considera que los médicos tradicionales tienen derecho a establecer cómo se usan sus conocimientos.El presidente de Nierika (organización que actualmente colabora con el Instituto Nacional de Psiquiatría de México y la Universidad Autónoma de Puebla, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, para un protocolo de investigación con hongos) sostiene que si bien ya hay una apertura sobre el tema, falta voluntad política para permitir que se estudie de manera formal este tipo de rituales, ya que se enfrentan a una metodología farmacéutica occidental "que no incluye para nada los conceptos, el paradigma para poder entender estas medicinas como la entienden los pueblos indígenas".A esto se suma la imposibilidad de "estandarizar" el uso de estas sustancias o generar protocolos para saber quién sí tiene los conocimientos para brindarla, al tiempo que se debe impulsar su cuidado como "parte del patrimonio biocultural indígena"."Aquí vas a encontrar a mucha gente que va una vez a la selva, sienten que descubrieron el hilo negro y ya se asumen como chamanes. Son un peligro. Por otro lado, tienes gente que se fue adentrando, fue conociendo a lo largo de los años, y después de 100 tomas de ayahuasca, ya se puede aventurar a hacer algo con la gente. Este tipo de marcos, en este tipo de prácticas, están por desarrollarse, y tiene que desarrollarse en conjunto con la sociedad civil, quien la ejerce", sostiene Armando Lozaiga.En este sentido, Violeta Sustaita advierte que los rituales que sólo proponen una experiencia psicodélica y no un proceso terapéutico completo son riesgosos, aunado a que pierden por completo el propósito del uso de plantas sagradas.Por su parte, Armando Lozaiga opina que el cambio generacional abonará al estudio de las plantas sagradas, principalmente por el "gran apetito espiritual" que se percibe en el mundo, el reconocimiento del autoconocimiento y porque "hay una necesidad del ser humano de encontrarle sentido a este mundo caótico".

