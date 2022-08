https://sputniknews.lat/20220810/lawfare-cuales-son-los-intereses-que-defienden-los-aparatos-judiciales-1129238321.html

'Lawfare': ¿cuáles son los intereses que defienden los aparatos judiciales?

'Lawfare': ¿cuáles son los intereses que defienden los aparatos judiciales?

En el marco de la causas en el Poder Judicial que enfrenta la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la investigadora del Centro...

La Secretaría de DDHH de Argentina lamentó la persecución judicial que supuestamente tiene como objetivo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de las causas que se sostienen en su contra, y advirtió que la Corte Suprema avala esta situación. En este marco, "estas causas forman parte de un proceso de Lawfare sostenido en Argentina, desde finales de su segundo mandato e inaugurado por la causa Nisman contra ella y el procesamiento de Boudou", indicó la investigadora.Esta derecha liberal tiene un largo trayecto en el país, "es heredera de la oligarquía y apoyó Gobiernos cívico-militares", sostuvo. Ahora "se ven obligados a hacer de cuenta que respetan el estado de Derecho, para ir en contra de la democracia que dicen defender", apuntó. En ese sentido, "ven necesario generar una fachada de legalidad", añadió.El aparato jurídico utilizado como instrumento político de la derecha liberalNada de esto podría haber avanzado sin la "articulación entre el poder judicial y los medios de comunicación", indicó. Lo que se busca desde el aparato judicial es criminalizar a cierto sector político, "pero no puede lograr su cometido si no es a través del vínculo con cierta prensa", expresó. En América Latina la persecución política por la vía judicial se vio permanentemente y "el caso insignia fue contra Lula da Silva, con un impacto brutal en la economía y geopolítica de Brasil", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista guatemalteco Miguel Saquimux Contreras, con quien dialogamos sobre la situación política en Guatemala tras el atentado que sufrió el presidente, Alejandro Giammattei.Incertidumbre en Guatemala tras atentado contra el presidenteEl presidente de Guatemala resultó ileso este 30 de julio de un ataque a tiros a su comitiva cuando se desplazaba por una aldea del departamento noroccidental de Huehuetenango, informó una emisora local. Al respecto, "no sabemos exactamente si este atentado pasó o si, como viene siendo costumbre en el Gobierno de Giammattei, está intentando desviar la atención de problemas muchos más serios", indicó.Con respecto a la coyuntura política en el país, "se observa un auge autoritario, que surge con la necesidad de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala", indicó. En este marco," la fiscalía pasó de perseguir actores corruptos a convertirse en una fiscalía que ha estado estableciendo como objetivos a todos los actores incómodos", expresó. Ello no sólo del Gobierno central, "sino de otros actores que se benefician de que en Guatemala no haya estado de Derecho", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis histórico sobre la política exterior uruguaya tras el retorno a la democracia en los años ochenta.Música popular uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico uruguayo Numa Moraes, con quien dialogamos sobre el recital que realizará en conjunto con el guitarrista Eduardo Fernández en la Sala Hugo Balzo del Sodre los días 20 y 21 de agosto.

