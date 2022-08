https://sputniknews.lat/20220810/rusia-anuncia-que-el-jefe-de-oiea-intervendra-en-la-onu-sobre-la-central-nuclear-de-zaporiyia-1129249041.html

Rusia anuncia que el jefe de OIEA intervendrá en la ONU sobre la central nuclear de Zaporiyia

MOSCÚ (Sputnik) — El jefe del OIEA, Rafael Grossi, decidió interrumpir sus vacaciones para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre... 10.08.2022, Sputnik Mundo

El diplomático señaló que entre otros temas el jueves el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá la posibilidad de enviar una misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a la central ucraniana."Para que esta misión tenga lugar y se lleve a cabo con éxito, es necesario que Ucrania por lo menos no provoque obstáculos artificiales para ella, (...) hasta ahora desde Ucrania no ha habido señales de que Kiev salude esta misión, más bien al revés", afirmó.Uliánov reiteró el llamamiento a los países de Occidente a obligar a Kiev a "cesar los bombardeos" de la planta.El pasado 3 de junio, Rusia y los dirigentes de la secretaría del OIEA acordaron la ruta y la cronología de los movimientos hacia la central de una misión internacional del organismo, encabezada por Grossi. Sin embargo, la visita fue cancelada en el último momento por decisión del Departamento de Seguridad de la Secretaría de la ONU.Grossi expresó antes su preocupación por los bombardeos a la central nuclear de Zaporiyia, señalando que tal actividad militar es "absolutamente inaceptable y debe prevenirse a cualquier precio", así como expresó la disposición para encabezar una misión de expertos del OIEA sobre la seguridad y protección de las centrales nucleares.Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la planta central de Zaporiyia, situada en la provincia homónima parte de la cual pasó a ser controlada por las tropas rusas en el marco de su operación militar especial en el territorio ucraniano.El 5 de agosto un ataque provocó un incendio en un conducto de hidrógeno, como resultado se cortó el suministro de electricidad a una parte de los equipos del reactor 3 y disminuyó la capacidad de generación del reactor 4.El jefe de la administración de la provincia de Zaporiyia, Evgueni Bálitski, declaró que los dirigentes del OIEA comprenden el riesgo proveniente de los ataques contra la central, pero no toman medidas reales para detenerlos.

