https://sputniknews.lat/20220810/venezuela-y-colombia-ante-el-desafio-de-restablecer-relaciones-militares-1129260852.html

Venezuela y Colombia ante el desafío de restablecer relaciones militares

Venezuela y Colombia ante el desafío de restablecer relaciones militares

Caracas le extiende la mano al Gobierno colombiano de Gustavo Petro para restablecer las relaciones militares bilaterales, interrumpidas años atrás. En otro orden, en Perú continúan los problemas entre el presidente Pedro Castillo y la Justicia. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-08-10T22:00+0000

2022-08-10T22:00+0000

2022-08-10T22:00+0000

en órbita

pedro castillo

perú

gustavo petro

nicolás maduro

venezuela

colombia

iván duque

crisis fronteriza

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1129264797_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_cc617e84a391fb320eef4b6f66bbffb3.jpg

Venezuela y Colombia ante el desafío de restablecer relaciones militares Venezuela y Colombia ante el desafío de restablecer relaciones militares

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, confirmó que recibió instrucciones del presidente Nicolás Maduro para establecer contacto de inmediato con su par del país vecino, Iván Velásquez Gómez.Con la asunción del presidente Gustavo Petro en Colombia este domingo 7, Bogotá y Caracas acordaron implementar una agenda con la meta del restablecimiento gradual de las relaciones, luego de años de interrupción por parte del Ejecutivo de Iván Duque (2018-2022), crítico del Ejecutivo de Maduro.El analista repasó los principales puntos en los cuales los las dos naciones deberán trabajar para reactivar la intención del nuevo relacionamiento. Entre estos, resaltó la "cooperación mutua en materia de fronteras, sobre los caminos y grupos ilegales, el negocio de las llamadas 'trochas', y las economías ilegales", entre otros asuntos.Sequera se refirió a la posibilidad de una próxima reunión personal entre Petro y Maduro, a pesar de que, de momento, el colombiano la ha descartado.“Si todo avanza por buen camino, y se acumulan acciones y hechos, la reunión se hará. Colombia no ha cumplido con compromisos en el particular, al menos en el inicio de este siglo. (...) en particular en el beneficio a las poblaciones, en especial migratorias desde Venezuela", indicó el escritor y analista político venezolano, miembro del grupo de investigación y análisis Misión Verdad.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la denuncia del presidente peruano, Pedro Castillo, de un "plan mediático" para tomar el poder de forma ilegal. Dialogamos con Anahí Durand, socióloga y exministra de la Mujer durante el actual Gobierno.Por otra parte, nos referimos a las medidas de ahorro de países europeos ante la escasez de energía y recursos como el gas, consecuencia de las sanciones a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

perú

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro castillo, perú, gustavo petro, nicolás maduro, venezuela, colombia, iván duque, crisis fronteriza, migración, аудио