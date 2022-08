https://sputniknews.lat/20220811/cambiar-los-analgesicos-por-musica-para-calmar-el-dolor-es-posible-1129297044.html

Cambiar los analgésicos por música para calmar el dolor, es posible

Cambiar los analgésicos por música para calmar el dolor, es posible

Investigaciones científicas comprobaron el poder sanador de la música para quienes padecen dolor crónico. Un investigador mexicano ha dedicado su vida a entender este fenómeno, y hoy nos explica lo que ha descubierto hasta ahora.

2022-08-11T22:10+0000

2022-08-11T22:10+0000

2022-08-11T22:10+0000

big bang

💗 salud

dolor

sociedad

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

opioides

música

enfermedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1129297396_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_9a88b49baa9c9e7edbd9317bc7371799.jpg

Cambiar los analgésicos por música para calmar el dolor, es posible Investigaciones científicas comprobaron el poder sanador de la música para quienes padecen dolor crónico. Un investigador mexicano ha dedicado su vida a entender este fenómeno y nos explica lo que ha descubierto hasta ahora.

Se estima que uno de cada diez adultos padece dolor crónico en América Latina, según estudios científicos. El consumo sostenido de medicamentos para aliviarlos y la resistencia que genera el cuerpo, hace que muchas personas lleguen al punto de no encontrar un calmante que haga efecto.“El dolor es muy difícil de quitar y la música puede hacerlo, o al menos un poco, y eso es bastante ayuda”, dijo a Big Bang el mexicano Eduardo Garza-Villarreal, investigador asociado del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México.Su trabajo comenzó en 2008, cuando realizaba un doctorado en Dinamarca. Allí conoció un grupo que hacía estudios sobre música y neurociencia, se especializó en esto y focalizó su tesis en el tema de la música y el dolor.¿Cuál es el proceso biológico y químico realizado por nuestro cuerpo para permitirnos aliviar ese dolor? Este es el punto clave pendiente por despejar aún, y “entender cómo funciona el dolor”.La distracción, por ejemplo, es una de las hipótesis según el doctor mexicano.En la investigación realizada en 2014 por Garza-Villareal, analizaron a 22 pacientes con fibromialgia, y estudiaron los niveles de dolor padecidos antes y después de realizar actividades y escuchar cierta música.Eligieron esta patología por la intensidad de dolor que genera. La enfermedad afecta todo el cuerpo y genera también sus consecuencias psicológicas por tener que convivir con este dolor.En este experimento, podemos pensar en música clásica quizás, pero no. La lista de canciones elegidas por los participantes fueron de Luis Miguel, Pearl Jam o música tropical.“Empecé utilizando Mozart porque la gente lo atribuye al Efecto Mozart, que no existe. Pero la gente lo atribuye con algo bueno, positivo, y porque no tenía letra”, relató sobre los estilos musicales empleados en sus investigaciones.Pero el especialista recomendó una serie de tips a quienes quieran experimentarlo. Primero es necesario hacer un trabajo de ensayo y error para detectar qué música le resulta agradable y de gusto del oyente. Y luego identificar si es mejor escucharla en la noche o a la mañana, según el horario en que padezca el dolor.“Sentarse, escuchar una canción y ver cómo me siento. Si estoy más ansioso, si me agrada. Buscar y hacer un playlist y en cuanto encuentre una música que me sirva, cuando me duela o antes de que me duela, escuchar la música y tratar de relajarse”, dijo el especialista.Si bien la investigación de Garza-Villareal no está enfocada en la musicoterapia, él recomienda también consultar a este tipo de expertos, pues pueden aconsejar formas adecuadas de utilizar la música con fines terapéuticos y de bienestar.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, dolor, sociedad, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), opioides, música, enfermedad, аудио