El abogado del presidente de Perú retoma su defensa horas después de haber renunciado

"Me reuní con el presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del presidente y la primera dama [Lilia Paredes, esposa de Castillo]", comunicó el abogado a través de su cuenta en Twitter.Unas cuatro horas antes, Espinoza indicó, también a través de Twitter, que renunciaba a la defensa del jefe de Estado."He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor Presidente y la Primera Dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la República", indicó el abogado.El letrado no dio mayores explicaciones sobre ambas decisiones.La renuncia se dio luego de que en la víspera la Fiscalía anticorrupción detuviera a una serie de empresarios y exfuncionarios del Gobierno implicados en presuntos actos de corrupción; todos miembros del entorno cercano de Castillo.A la fecha, el jefe de Estado tiene cuatro investigaciones fiscales en el fuero penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gobierno; además tiene otra en el fuero civil por un presunto delito perpetrado en 2012.

