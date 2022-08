https://sputniknews.lat/20220811/el-expresidente-paraguayo-lugo-sale-de-cirugia-pero-tiene-riesgo-vital-1129287126.html

El expresidente paraguayo Lugo sale de cirugía pero tiene "riesgo vital"

El expresidente paraguayo Lugo sale de cirugía pero tiene "riesgo vital"

MONTEVIDEO, MESA AMÉRICAS (Sputnik) — El expresidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) fue sometido a una intervención endovascular para intentar frenar un... 11.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-11T13:24+0000

2022-08-11T13:24+0000

2022-08-11T13:24+0000

américa latina

paraguay

fernando lugo

cerebro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106571/43/1065714344_0:357:2868:1970_1920x0_80_0_0_5fd2c6af47c219e83b1d75aed5612227.jpg

Velázquez sostuvo que el sangrado pudo haberse dado por los anticoagulantes que el expresidente venía consumiendo por otras enfermedades.Además, consideró que es un "paciente complejo" por su edad y sus enfermedades de base, por lo que el "pronóstico es reservado".El 10 de agosto, Lugo, de 71 años, se descompensó por una convulsión mientras se encontraba en su despacho en la Cámara de Senadores.La senadora y precandidata Esperanza Martínez informó que Lugo fue intervenido quirúrgicamente durante unas cuatro horas.El exmandatario presentó problemas en la presión arterial durante su reciente viaje a Colombia por motivo de la asunción del presidente Gustavo Petro.Lo que padeció sería un segundo evento relacionado, manifestó el senador y médico personal de Lugo, Jorge Querey.Velázquez opinó que los síntomas no eran menores y que, al parecer, Lugo no le dio mucha importancia."Él sufre un episodio isquémico probablemente antes de Colombia. Se agrava aparentemente en Colombia. Él no le habría dado mucha bolilla", agregó.Además dijo que lo que le "salvó la vida" fue que lo conectaron a un respirador cuando llegó al hospital.

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paraguay, fernando lugo, cerebro