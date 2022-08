https://sputniknews.lat/20220811/el-fiscal-general-de-eeuu-afirma-que-aprobo-personalmente-decision-de-allanamiento-a-casa-de-trump-1129299946.html

El fiscal General de EEUU afirma que aprobó personalmente decisión de allanamiento a casa de Trump

WASHINGTON (Sputnik) — El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, dijo que aprobó personalmente la iniciativa de buscar una orden de allanamiento para una... 11.08.2022, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

donald trump

Asimismo, Garland sostuvo que no se quedará de brazos cruzados mientras los agentes del FBI y los fiscales del Departamento de Justicia son "atacados injustamente" por la redada que realizaron en la residencia de Trump."Permítanme abordar los recientes ataques infundados contra la profesionalidad de los agentes y fiscales del FBI y del Departamento de Justicia. No me quedaré en silencio cuando su integridad es atacada injustamente", agregó Garland.El 8 de agosto, agentes del FBI allanaron la residencia de Trump en Florida como parte de una investigación que, según informes de prensa, tiene por objetivo recuperar materiales clasificados que presuntamente el expresidente se llevó consigo al dejar la Casa Blanca tras finalizar su mandato, el 20 de enero de 2021.Trump condenó al registro, diciendo que es una cacería de brujas en su contra.

