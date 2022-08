https://sputniknews.lat/20220811/exembajador-ante-la-onu-plantea-dialogo-sin-exclusion-de-temas-entre-bolivia-y-chile-1129297649.html

Exembajador ante la ONU plantea diálogo sin exclusión de temas entre Bolivia y Chile

SANTA CRUZ (Sputnik) — El diálogo entre Bolivia y Chile debe ser sin exclusión de temas, luego del anuncio bilateral de la reactivación de la Hoja de Ruta... 11.08.2022

2022-08-11

Las muestras de buena fe entre los Gobiernos del izquierdista boliviano Luis Arce y del progresista chileno Gabriel Boric, pueden dar sus primeros resultados en la construcción de la confianza mutua, si las discusiones avanzan según lo previsto.Murillo, canciller de Bolivia entre 1997 y 2001, y luego embajador ante la ONU hasta 2002, argumentó que se debe tener como base de diálogo el acuerdo de Algarve (Portugal), que permite abordar todos los temas, incluso el tema de la aspiración marítima boliviana, a la que se pueden hacer aproximaciones sucesivas.No obstante, la Hoja de Ruta 2021 no contempla en agenda el tema marítimo que llegó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ni la demanda por las aguas del Silala que actualmente se dirime en ese tribunal."Es un compromiso recíproco de ambos países para dejar atrás una etapa particularmente conflictiva, cuyo punto más álgido fue la demanda rechazada por la CIJ e iniciar una etapa de la relación bilateral pensando fundamentalmente en el futuro", dijo el entonces canciller chileno Andrés Allamand, el 7 de mayo de 2021, en conferencia, de acuerdo con el diario La Tercera.En esa oportunidad admitió que aquello no significaba la normalización de las relaciones bilaterales ni el restablecimiento de embajadores, suspendidos desde 1962, cuando Chile desvió unilateralmente las aguas del río Lauca, pero era ya un avance.Respecto a los temas urgentes a abordar, el diplomático enumera una larga lista, desde el libre tránsito para el comercio exterior boliviano por puertos chilenos, hasta fenómenos globales como la inmigración venezolana hacia Chile."En el caso de Bolivia, el tema del libre tránsito que es crucial para nosotros, porque la mayor parte de nuestro comercio exterior se realiza por Arica (Chile), entonces, ahí necesitamos tener condiciones verdaderamente favorables, yo diría excepcionales, para que no tengamos problemas dentro de la vecindad geográfica que nos une", puntualizó.Bolivia fue privado de su acceso soberano al océano Pacífico por Chile en la Guerra del Pacífico en 1879 y existen limitaciones para las exportaciones bolivianas, pese a que se acordó facilidades en los puertos chilenos.Disputa por el SilalaLos cambios políticos en cada país pueden contribuir en el relacionamiento bilateral, por ejemplo, hubo mucho entusiasmo en la gestión de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en Chile y Evo Morales (2006-2019) en Bolivia, pero históricamente la ideología de cada Gobierno no permitió resolver lo principal en la agenda bilateral.Actualmente, Bolivia y Chile están enfrentados en una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el estatus y uso de las aguas del Silala, que nacen en Bolivia y cruzan a Chile por una canalización artificial del curso del agua.El diplomático boliviano Murillo sugiere que las autoridades de ambos países miren con perspectiva de futuro las bases de la relación bilateral y mantener un canal abierto de comunicación permanente, sea cual sea el fallo de La Haya.Conflicto antiguo"El diferendo territorial más antiguo de Sudamérica es el que existe entre Bolivia y Chile", según constató el libro Hacia la construcción de agendas conjuntas: Bolivia – Chile, elaborado por un equipo de expertos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Santiago en 2007.Si bien 25 años después de la Guerra del Pacífico (1879) se firmó un tratado, que, en principio, definió la frontera entre ambos países, hasta hoy y sin interrupción persiste la "aspiración boliviana" de recuperar un acceso soberano al mar, de acuerdo con el estudio, realizado en pro de generar conciencia social sobre este conflicto que es un obstáculo para la integración Latinoamérica.La reactivación de la Hoja de ruta 2021, entre la canciller chilena, Antonia Urrejola, y su par boliviano, Rogelio Mayta Mayta, durante un encuentro en la cumbre del Mercosur en julio, en Asunción, busca avanzar hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

