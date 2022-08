https://sputniknews.lat/20220811/instan-a-kiev-a-no-atacar-a-amnistia-internacional-y-a-resolver-los-problemas-denunciados-1129291873.html

Instan a Kiev a no atacar a Amnistía Internacional y a resolver los problemas denunciados

Instan a Kiev a no atacar a Amnistía Internacional y a resolver los problemas denunciados

El informe de Amnistía Internacional (AI) sobre Ucrania no debe propiciar un ataque a la organización, sino mecanismos para proteger a la población vulnerable... 11.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-11T19:44+0000

2022-08-11T19:44+0000

2022-08-11T19:44+0000

internacional

📰 conflicto en el este de ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

amnistía internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1129242767_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d43c39c40691ab876736a259e32409fb.jpg

En un artículo titulado Considerar el mensaje de Amnistía, no disparen al mensajero, Taylor defendió el informe que presentó la organización el pasado 1 de agosto, en el que expone que las fuerzas armadas ucranianas han usado como base escuelas y hospitales en zonas pobladas.El editor señaló que por parte del Gobierno ucraniano AI es acusada de "culpar a las víctimas" y de actuar como "los tontos útiles del presidente ruso, Vladirmir Putin," por el pronunciamiento sobre la conducta de las fuerzas armadas.Paul Taylor señala que estas críticas no tienen fundamento, toda vez que AI también ha presentado informes sobre Rusia.El periodista recuerda que tuvo un conflicto similar cuando era jefe de la oficina de Reuters en Jerusalén, en 1980, por la cobertura de la primera Intifada palestina, en contraste con la cobertura que no pudieron hacer en Siria y Argelia."El informe de Amnistía podría ser políticamente inconveniente para el Gobierno ucraniano y sus aliados de Occidente, pero eso no lo hace incorrecto o inexacto. Ningún país, incluso cuando está bajo el ataque brutal de un vecino intimidante, está por encima de todo reproche", sostiene Paul Taylor.El editor opina que "una respuesta madura a tales críticas sería tomar en serio los hallazgos y trabajar para mejorar las prácticas del ejército y la protección de los civiles, no disparar al mensajero".Tras las críticas que recibió su informe, AI lanzó un comunicado el pasado 8 de agosto en el que reiteró que su intención desde que empezó el conflicto en Ucrania ha sido asegurar la protección de la población civil."La prioridad de AI en este y en cualquier conflicto es asegurar la protección de la población civil; de hecho, ese era nuestro único objetivo cuando publicamos este nuevo material de investigación. Aunque mantenemos plenamente nuestras conclusiones, lamentamos el dolor causado y deseamos aclarar algunos puntos fundamentales", se lee en el pronunciamiento.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 conflicto en el este de ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, amnistía internacional