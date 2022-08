https://sputniknews.lat/20220811/la-sequia-otra-amenaza-que-se-asoma-1129304811.html

La sequía: otra amenaza que se asoma

La sequía: otra amenaza que se asoma

Como si no fuera suficiente la situación que vive el mundo por la crisis de alimentos, el aumento de precios de combustibles, las consecuencias del conflicto... 11.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-11T22:22+0000

2022-08-11T22:22+0000

2022-08-11T22:22+0000

En Europa, países como España, Alemania, Francia Reino Unido, Italia, Portugal y Polonia padecen temperaturas más altas de lo normal, lo que golpea sus reservas de agua.La Agencia Estatal de Meteorología española, por ejemplo, advierte riesgo de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados durante esta segunda semana de agosto en al menos 36 provincias ibéricas, además de que julio fue categorizado como el mes más caliente del país desde 1961.La misma entidad gubernamental señaló a julio de 2022 como el tercer julio más seco en lo que va del siglo XXI.En Francia, en tanto, el gobierno de Emmanuel Macron activó una unidad de crisis interministerial para hacer frente a una situación crítica con más de 100 pueblos sin agua potable.El Observatorio Europeo de la Sequía emitió una advertencia de sequía en 47% del territorio continental y 17% ya en alerta roja.Estados Unidos, mismamente, encara problemas con su más grande reserva de agua, el lago Mead, ubicado en las inmediaciones de Las Vegas, Nevada.Se trata de un cuerpo que abastece a mexicanos y estadounidenses y cuyas disminuciones, por tanto, comprometen a 25 millones de personas.Principales impactos económicosSi bien hay regiones del mundo cuya localización las hace propensas a sufrir sequía de por sí, este problema se ha agudizado por el cambio climático, que modifica ciclos naturales como las lluvias, explica en entrevista con Sputnik la coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Anaid Velasco.Al ser un insumo central en procesos productivos, la carencia de agua impacta en dinámicas no sólo vinculadas a los alimentos, apunta.Mientras que a nivel industrial, agrega, la escasez de agua también golpea a la producción de alimentos procesados y a ramos como la generación de electricidad y la industria textil, con consecuencias expresadas en pérdidas económicas.Comprometidos, no sólo los derechos ambientalesMás allá del enfoque económico en materia de derechos el primer derecho que vulnera la sequía es el derecho humano al acceso al agua, advierte la coordinadora de investigación.También esta situación ambiental puede generar afectaciones en el derecho a un medio ambiente sano por las lesiones que genera en el ecosistema, añade.Un derecho no vinculado directamente con los ambientales pero que también se ve afectado por esta situación de falta de agua, distingue Velasco, es el derecho a la vivienda."Porque muchas personas abandonan incluso sus sitios de residencia ante fenómenos de sequía prolongados en búsqueda, literal, de lluvia: lugares más húmedos, entonces se generan desplazamientos internos, se generan movimientos migratorios", apunta.Con esto, a la pérdida de vivienda se suman la pérdida de trabajo y problemas para acceder a una educación adecuada entre los desplazados.A diferencia de fenómenos como las inundaciones, cuyos efectos y consecuencias se perciben de manera inmediata, distingue la investigadora, la sequía es un problema prolongado cuyas afectaciones también se extienden en el tiempo. Las consecuencias en materia de derechos ambientales van presentándose poco a poco.EuropaEl estrés en la vegetación derivado de la falta de agua produce falta de humedad en el suelo y un déficit en el crecimiento herbal en distintas zonas de Alemania, el norte de Italia, el sur de Francia, el sur del Reino Unido, el norte de España y el sur de Portugal, identifica el Observatorio Europeo de la Sequía, a cargo de la Unión Europea.Además, la herramienta de investigación también observa las mismas condiciones en distintos puntos del sur de Ucrania, la línea fronteriza entre Moldavia y Rumania, así como el oriente de Hungría y el norte de Serbia.El Observatorio también localiza un alarmante déficit de humedad en prácticamente la totalidad del suelo europeo, con excepción de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania y el norte de los países de la península escandinava.Por ejemplo, en Reino Unido si bien se prevé que no se alcancen los picos en torno a los 40 grados registrados en julio, agosto enfrenta sus propios desafíos alrededor de los 35 grados centígrados en temperatura ambiente.La sequedad resultante podría además provocar incendios en jardines y campos de la isla británica, advirtieron las autoridades sanitarias.Estas olas de calor se inscriben en el problema de la crisis de energéticos desatada en Europa por las sanciones que ha impuesto occidente a Rusia en materia de exportación de gas y petróleo, y que han motivado a las autoridades a llamar al racionamiento en el consumo de energéticos como la electricidad, necesaria en los aires acondicionados para aliviar las altas temperaturas.El Gobierno de España, por ejemplo, reguló en 27 grados centígrados el calibraje de aire acondicionado en el país con miras a generar un ahorro energético que permita hacer frente a las temperaturas frías en invierno.Este límite al aire acondicionado se suma a un conjunto de medidas decretadas mediante el Boletín Oficial del Estado y que contemplan apagar luces de escaparates y edificios públicos."El ahorro energético empieza en cada hogar", reza la campaña promocional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico español, en un esfuerzo coordinado por Bruselas para reducir en un 15% el consumo de gas natural entre los países miembros.Españoles consultados por la prensa local han compartido que, además de las razones de austeridad energética, ya estaban motivados a reducir su consumo de aire acondicionado por los altos costos del servicio eléctrico.ChileEn Chile la situación es tan aguda que inclusive el país cuenta con un micrositio para concentrar información sobre el llamado Plan Sequía, dispuesto para atender un escenario crítico."Chile atraviesa la más profunda y extensa sequía de su historia, nunca antes el país había sufrido una condición de escasez hídrica como la que estamos viviendo", reconoce el espacio, implementado durante el gobierno de Sebastián Piñera, hoy sucedido en La Moneda por Gabriel Boric.Las autoridades chilenas identifican mayores afectaciones en la zona comprendida entre Atacama y La Araucanía, es decir, básicamente la mitad territorial del país sudamericano.El país implementó un plan de emergencia con cuatro propósitos centrales: utilizar agua desalada, tecnificar el riego en la producción de alimentos, aumentar la disponibilidad de agua potable en zonas rurales y fomentar el uso eficiente en las ciudades.Aunque Chile emite menos del 0,25% de los gases de efecto invernadero, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, con riesgo de olas inusitadas de calor, incendios incontrolables, sequías extremas, inundaciones desastrosas y tormentas cada vez más frecuentes, reporta su sitio enfocado en sequía.MéxicoEn México, la segunda economía más importante de Latinoamérica, el Monitor de Sequía, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reportó algún grado de sequía hasta en el 41,06% del territorio nacional, con focos rojos en las regiones norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de algunos puntos de encuentro territorial entre Baja California y Baja California Sur.Además de los focos rojos en algunos puntos del territorio mexicano, el Monitor de Sequía identifica sequía severa en zonas de Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y el Estado de México.En el caso de Nuevo León, por ejemplo, la zona metropolitana de la capital lleva varias semanas denunciando problemas de escasez y abasto, donde además la ciudadanía reclama al gobernador Samuel García que las empresas emplazadas en la zona no enfrentan los mismos cortes que los habitantes.El escenario ha obligado no sólo al mandatario local García a responder con estrategias de redistribución, sino que condujo al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a buscar acuerdos con las firmas para administrar el líquido.Exceso de diagnóstico, falta de acciónLa coordinadora de investigación del CEMDA estima que hay una desproporción entre la cantidad y claridad de diagnósticos ambientales sobre los riesgos que encaramos y las políticas articulándose para dar solución a los desafíos.

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

