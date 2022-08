Diputados venezolanos entregan un documento a Argentina para exigir la devolución del avión

https://sputniknews.lat/20220811/los-diputados-venezolanos-entregan-documento-a-argentina-para-exigir-devolucion-de-avion-1129294825.html

CARACAS (Sputnik) — Un grupo de diputados y trabajadores venezolanos entregó un documento al embajador de Argentina en Caracas, Oscar Laborde, para exigir la... 11.08.2022, Sputnik Mundo

El ministro publicó junto al mensaje varias fotografías en la que aparecen los diputados y el embajador durante la entrega del acuerdo, el cual fue aprobado el martes por el Parlamento.Entre los puntos del acuerdo destacan el rechazo de forma "unánime y categórica a las pretensiones del Gobierno de los EEUU de apropiarse ilegalmente del avión Boeing 747 propiedad de la empresa Conviasa y por consiguiente del pueblo venezolano".De igual manera, exigieron el levantamiento de las medidas restrictivas dictadas por la Justicia argentina contra las 19 personas a bordo de esta aeronave.Asimismo, realizaron un exhorto a las autoridades argentinas para que "no incurran en complicidad alguna con las prácticas criminales del imperialismo yanqui que resultan ilegítimas y contrarias a los más elementales principios del derecho internacional".El avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de Conviasa, aterrizó el 6 de junio en territorio argentino donde habría entregado una carga supuestamente compuesta de autopartes de la empresa alemana Volkswagen en Argentina.Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el territorio argentino el mismo 6 de junio, ninguna empresa les proveyó de combustible por temor a las sanciones a las que podría recurrir EEUU.El avión Boeing 747­ 3B3, con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, fue adquirido a la compañía iraní Mahan Air, esta última fue sancionada por EEUU por sus vínculos con actividades terroristas, según la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).La aeronave entonces se dirigió a Uruguay el 8 de junio con la intención de cargar combustible para retornar a Venezuela, pero las autoridades uruguayas rechazaron la solicitud de aterrizaje en su territorio y el vuelo tuvo que volver a Ezeiza.Justicia argentinaEsta semana, el juez federal Federico Villena de Argentina hizo lugar a la apelación de la fiscal Cecilia Incardona contra la decisión judicial de permitir la salida del país de 11 tripulantes venezolanos y un iraní de la aeronave venezolana, informaron el miércoles medios locales.La fiscal apeló porque entiende que "la investigación (sobre posibles actividades ilícitas del avión) no culminó. Está pendiente obtener el resultado de varias medidas sustanciales"El siguiente paso es que la Cámara de La Plata decida si deja salir del país a los 12 tripulantes del avión o no.

argentina, venezuela, avión