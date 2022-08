https://sputniknews.lat/20220811/los-intentos-de-biden-para-remozarse-de-cara-a-las-elecciones-de-medio-termino-1129306633.html

Los intentos de Biden para remozarse de cara a las elecciones de medio término

Los intentos de Biden para remozarse de cara a las elecciones de medio término

A menos de 3 meses de las elecciones de medio término en EEUU, los demócratas intentan zanjan diferencias internas en medio de la crisis internacional.

2022-08-11T22:05+0000

2022-08-11T22:05+0000

2022-08-11T22:05+0000

telescopio

eeuu

elecciones

donald trump

cámara de representantes de eeuu

senadores

congreso de eeuu

joe biden

partido republicano de eeuu

partido demócrata (eeuu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1129306488_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a1454cd6a671a434af338e61f147995b.jpg

Los intentos de Biden para remozarse de cara a las elecciones de medio término Los intentos de Biden para remozarse de cara a las elecciones de medio término

El presidente de EEUU, Joe Biden, enfrentará este 2 de noviembre una instancia decisiva en el futuro rumbo de su gobierno, ante la realización de los comicios de medio tiempo.Los electores deberán votar por los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los miembros del Senado.La acción, que genera enormes consecuencias para la segunda mitad del mandato de cuatro años del mandatario, está marcada por los efectos de la crisis internacional signada por el aumento del precio de los alimentos y los combustibles.“Hace dos semanas atrás, el panorama para los demócratas era muy oscuro, pero en los últimos días hemos visto en el campo legislativo avances vinculados al medio ambiente, la producción de chips y la ley que lidia con el problema de la inflación”, dijo a Telescopioel analista político estadounidense Luis Montes.“Son tres movimientos bien importantes, que se suman a las iniciativas a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Eso conecta con esos votantes”, agregó.El pasado 24 de junio EEUU sorprendió al mundo cuando la Corte Suprema decidió derogar la histórica sentencia de Roe vs. Wade e ir contra el derecho federal a la interrupción legal y segura del embarazo.El entrevistado también se refirió al allanamiento de la vivienda de Mar-a-Lago del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, por agentes del FBI.Para los demócratas, “es positivo” que salgan a la luz las informaciones y datos sobre las investigaciones a Donald Trump y lo que ocurrió en la toma del Capitolio”, dijo el analista.Históricamente las elecciones de medio término en EEUU favorecen al partido que no está en la Casa Banca.“Si al Gobierno no le va bien en los comicios, el presidente Joe Biden quedaría contra las cuerdas, sería muy difícil de avanzar en los temas legislativos. El partido republicano pondría trabas y dificultades”, aseguró Montes.“En los últimos 5 ó 6 años el Partido Demócrata está pasando por una discusión filosófica interna bastante agitada entre un sector de izquierda como el de Bernie Sanders y otro más centrista como el del propio presidente Joe Biden. Tiene que haber una reconciliación de esas visiones y alcanzar la sabiduría de poner en pausa la discusión interna y concentrase de manera pragmática de ganar las elecciones”, reflexionó el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, elecciones, donald trump, cámara de representantes de eeuu, senadores, congreso de eeuu, joe biden, partido republicano de eeuu, partido demócrata (eeuu), аудио