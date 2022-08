https://sputniknews.lat/20220811/panama-crece-la-molestia-popular-ante-un-gobierno-que-hizo-caso-omiso-los-acuerdos-1129305885.html

Panamá: crece la molestia popular ante un Gobierno que "hizo caso omiso" los acuerdos

Recrudeció el malestar en Panamá ante el incumplimiento del Gobierno y los sectores empresariales, de los acuerdos a los que se llegaron en pos de bajar los costos de vida.

2022-08-11T22:00+0000

En Panamá grupos de manifestantes convocados por la Alianza Pueblo Unido por la Vida bloquearon las principales calles de Panamá para exigir al Gobierno y al sector empresarial que cumplan las demandas populares de mejoras sociales y salariales.Desde el Gobierno, el presidente Laurentino Cortizo, en línea con el sector empresarial, criticó las medidas por el impacto que los bloqueos pueden tener en la economía, castigada por la pandemia del COVID-19.Desde la alianza popular ratificaron su reclamo de una vida más digna para los trabajadores panameños, y un cambio en el modelo neoliberal vigente.En Órbita entrevistó a Florencio Díaz Pinzón, profesor de sociología de Universidad de Panamá, quien explicó que la protesta responde al sentimiento de “agravio” que siente el pueblo ante un Gobierno que “hizo caso omiso” al resultado de las mesas de negociación convocadas”.El entrevistado opinó que, de cara a las próximas elecciones, parece claro que el Gobierno del Partido Revolucionario Democrático –PRD- no va a lograr mantenerse en el poder.“En este país donde hay un discurso de democracia, que al final se termina convirtiendo en una pseudo-democracia, todavía la población cree que el Gobierno puede volver a sentir que está ahí para administrar y apoyar a los más necesitados”, indicó.En este sentido Díaz Pinzón agregó: “El Ejecutivo se ha encontrado en una encrucijada porque el movimiento social empezó a desarrollar una conciencia política por lo que parece que, al terminar los dos años que le quedan, no va a poder repetir porque la gente se dio cuenta que ha sido un Gobierno de mentiras y corrupción, que gobernó para los empresarios”.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el delicado estado de salud en el que se encuentra el expresidente paraguayo, Fernando Lugo, tras sufrir un accidente cerebrovascular –ACV-.El senador del Frente Guasú, Jorge Querey, quien además se desempeña como médico personal de Fernando Lugo, transmitió a Sputnik su preocupación por la evolución que pueda tener el actual senador y afirmó que la noticia tuvo un alto impacto en la sociedad paraguaya y en toda la clase política.Este miércoles 10 de agosto, Lugo, de 71 años, se descompensó por una convulsión mientras se encontraba en su despacho en la Cámara de Senadores. En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

2022

