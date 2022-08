https://sputniknews.lat/20220811/rusia-de-las-pocas-buenas-noticias-para-las-bananas-ecuatorianas-en-2022-1129291204.html

Rusia, de las pocas buenas noticias para las bananas ecuatorianas en 2022

La met谩fora de la 'tormenta perfecta' ya es un recurso reiterado para definir la situaci贸n de varios sectores exportadores latinoamericanos, golpeados sucesivamente por los efectos de la pandemia de COVID-19, los problemas del transporte internacional, la inflaci贸n y m谩s recientemente por las sanciones a Rusia.Uno de los que entra perfectamente en esa descripci贸n es el sector bananero de Ecuador, uno de los pilares de la econom铆a del pa铆s latinoamericano. Con Rusia como uno de los principales destinos de sus exportaciones, los productores y exportadores de bananas ven como lo que podr铆a haber sido un buen a帽o se convirti贸 en un per铆odo para el olvido.Un informe estad铆stico presentado por la Asociaci贸n de Comercializaci贸n y Exportaci贸n del Banano del Ecuador (Arcobanec) consigna que entre enero y junio de 2022 el volumen de las exportaciones de bananas ecuatorianas al exterior fue un 8,04% menos que en el mismo per铆odo de 2021.La cifra enciende las alarmas de los exportadores, que aseguran que la tendencia implica que el a帽o 2022 cerrar谩 con p茅rdidas de 220 millones de d贸lares para uno de los sectores m谩s importantes de la econom铆a de Ecuador.Richard Salazar, director ejecutivo de Arcobanec, explic贸 a Sputnik que el mal momento del sector bananero se remonta a los 煤ltimos meses del a帽o 2021, como consecuencia del incremento de insumos agr铆colas como los fertilizantes o de los insumos asociados a la exportaci贸n como el cart贸n, los fletes navieros o el combustible.La problem谩tica se acrecent贸 con el inicio del conflicto en Ucrania, que agrav贸 los problemas log铆sticos para exportar hacia una de las zonas en las que m谩s se consumen las bananas ecuatorianas. En efecto, Rusia es el destino del 22,5% de los env铆os de bananas ecuatorianas, mientras Ucrania recibe el 2,5%, totalizando un cuarto de las exportaciones.Salazar indic贸 que, desatado el conflicto, la "incertidumbre" provoc贸 un salto en el precio de los fletes, que seg煤n el empresario pasaron del entorno de los 3.500 d贸lares a m谩ximos de 15.000 d贸lares.El mercado ucraniano poco a poco se cerr贸 para las bananas ecuatorianas. Mientras en el primer semestre de 2021 se hab铆an exportado unas 6 millones de cajas de bananas, en el mismo per铆odo de 2022 los env铆os apenas superaron los 1,6 millones, con una reducci贸n del entorno del 73%.Salazar valor贸 como, a contramano de los problemas, las bananas ecuatorianas logran no perder tanto pie en el mercado ruso a pesar de los problemas iniciales. La clave es que el sector hab铆a comenzado el 2022 pisando muy fuerte en territorio ruso.Si bien la evoluci贸n de los env铆os ha sido irregular, los empresarios ecuatorianos valoran la determinaci贸n de Rusia de quitar el cobro de aranceles a las bananas ecuatorianas, rubro que antes representaba el 4% del costo.Los exportadores ecuatorianos tambi茅n han tenido que sortear las sanciones internacionales impuestas a Rusia, el segundo mercado en importancia despu茅s de la Uni贸n Europea. En ese camino tuvieron una ventaja con respecto a otros exportadores a Rusia: "Los alimentos est谩n exentos de sanciones y las bananas son un alimento, por eso seguimos exportando", aclar贸 Salazar.Con el paso de los meses, seg煤n el representante de los exportadores, los fletes navieros que hacen llegar la mercader铆a a Rusia comenzaron a normalizarse e incluso los exportadores lograron cobrar sus ventas a pesar de las sanciones a bancos rusos.De todos modos, las sanciones contra Rusia han dejado huella en el sector. Seg煤n Salazar, si hubiera sido un a帽o normal "estar铆amos hablando de un escenario muy diferente, con un crecimiento de alrededor del 13%" en las ventas al mercado ruso.La potencialidad del mercado ruso para las bananas ecuatorianas contrasta con lo que sucede, por ejemplo, con la Uni贸n Europea. De acuerdo al informe del primer semestre, las ventas de bananas ecuatorianas a Europa se redujeron en un 14,81% con respecto al mismo per铆odo de 2021.Para Salazar, la ca铆da en las ventas a la Uni贸n Europea puede explicarse, en gran parte, por el "aumento de los precios" que se percibe en las econom铆as europeas, golpeadas por la depreciaci贸n del euro frente al d贸lar durante el primer semestre del a帽o y la inflaci贸n mundial registrada en el per铆odo.El director de Arcobanec se帽al贸 que, para empeorar las cosas, los grandes supermercados europeos comenzaron a comprar las bananas cada vez a precios m谩s bajos, incluso cuando el precio a los consumidores aument贸.La revalorizaci贸n del d贸lar estadounidense frente al euro coloc贸 una piedra m谩s sobre el negocio de los exportadores de Ecuador, una econom铆a dolarizada que no puede devaluar su moneda para mejorar competitividad, tal como desear铆an los exportadores."Lastimosamente no veo un escenario cambiante, al menos hasta fin de este a帽o", sintetiz贸 Salazar, que proyecta que el a帽o culminar谩 con una reducci贸n de las exportaciones de entre 8% y 9%.

