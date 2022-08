https://sputniknews.lat/20220811/seis-de-cada-10-estadounidenses-estan-preocupados-por-la-salud-mental-de-biden-1129306972.html

Seis de cada 10 estadounidenses están preocupados por la salud mental de Biden

Este 20 de noviembre, el presidente de Estados Unidos cumplirá 80 años de edad y durante su mandato ha sido observado en distintas ocasiones con conductas... 11.08.2022, Sputnik Mundo

Al menos el 36% de los estadounidenses están sumamente preocupados por la salud mental del mandatario, mientras que el 23% se declaró preocupado en alguna medida, de acuerdo con una encuesta hecha por Issues & Insights a 1.335 adultos a lo largo del territorio de la nación norteamericana.Es decir, 59% de la ciudadanía percibe algún grado de preocupación por la salud mental del titular de la Casa Blanca, según este análisis, frente a un 39% que no siente inquietud ante esta posibilidad.La información estadística identificó diferencias en los grados de preocupación entre militantes del Partido Demócrata, de donde surgió Biden, y el rival Partido Republicano, que abanderó a su antecesor, Donald Trump, así como otras fuerzas políticas.Entre los republicanos, el 82% se dijo preocupado por la salud mental del mandatario, frente a un 39% de demócratas y un 56% de independientes.En tanto, diferenciados por razones étnicas o de género, los encuestados mostraron pocas variantes en su preocupación por el estado de salud del mandatario estadounidense, por ejemplo hispanos y personas de tez blanca concentraron un 61 y un 63% de preocupación, respectivamente.Mientras que hombres y mujeres alcanzaron un porcentaje igual de preocupación por el mismo asunto, en torno al 59%."El hecho es que, de acuerdo con esta información de encuesta, hay una genuina preocupación entre virtualmente todos los grupos en torno a la salud cognitiva de Biden", apuntó Issues & Insights en su nota de divulgación de resultados, a unos meses, además de que se celebren las elecciones legislativas de noviembre.Además de los episodios de aparente extravío físico, Biden ha cometido pifias discursivas como confundir Irán con Ucrania, episodios por los que ha sido criticado no sólo desde la oposición republicana, sino también entre demócratas.Espacios periodísticos incluso han llamado a que Biden no busque la reelección en 2024 por su avanzada edad.Un grupo de 54 parlamentarios republicanos en la Cámara de Representantes incluso envió una carta a Biden en julio donde le solicitaron hacerse un examen cognitivo y compartir los resultados con la ciudadanía estadounidense.

