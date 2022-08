https://sputniknews.lat/20220811/selfies-con-actores-de-hollywood-y-portada-de-vogue-como-zelenski-arruina-su-imagen-mediatica-1129298515.html

'Selfies' con actores de Hollywood y portada de 'Vogue': cómo Zelenski arruina su imagen mediática

'Selfies' con actores de Hollywood y portada de 'Vogue': cómo Zelenski arruina su imagen mediática

"Para nosotros, las visitas de personas famosas son extremadamente valiosas", dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el 7 de agosto luego de... 11.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-11T19:40+0000

2022-08-11T19:40+0000

2022-08-11T20:04+0000

internacional

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

👤 gente

jessica chastain

premios óscar

hollywood

volodímir zelenski

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1129167784_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e795540295f8d4d2b15fb4d5e9520804.jpg

En uno de los retratos que se generaron después de la reunión, Chastain y Zelenski posan ante la cámara sonriendo, mientras que en otro la actriz muestra un gesto grave, preocupado, mientras conversa con el presidente en el marco de la operación militar especial que Rusia sostiene en territorio ucraniano desde el 24 de febrero de 2022.Esta visita hollywoodense se suma a otros actos vinculados a la farándula que ha operado el dirigente ucraniano, como su aparición en la revista de moda Vogue junto a su esposa, Olena Zelenska, donde posaron para componer imágenes estilizadas en medio de objetos calcinados.Zelenski también ha salido en la portada de la revista Time o bien se entrevistó con el director creativo de la firma de moda lujosa Balenciaga, Demna Gvasalia, para luego designarlo embajador honorario del programa Ukraine Recovery (recuperación de Ucrania, en español), que gestiona apoyos a ucranianos desplazados por el conflicto.El actor de comedia Ben Stiller, por ejemplo, también acudió a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, a quien calificó de heroico y asombroso.Sputnik conversó con la internacionalista Michelle Balderas, integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia (GESE) y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para indagar en los significados de estas estrategias comunicativas del presidente.Confundir la realidad y la ficciónVolodímir Zelenski comenzó su carrera política como actor de una serie de televisión estrenada en 2015, Servidor del pueblo, donde representaba a un profesor de historia que decide postularse como presidente de Ucrania para combatir la corrupción del sistema y los malos manejos de los políticos tradicionales, recuerda Balderas."Se fue construyendo también desde esos momentos una idea bastante ficticia sobre quién era Zelenski, de pronto se perdía un poco el sentido de quién era el actor; o sea, quién era el personaje y quién era Zelenski", apunta.En la última temporada del show televisivo, simultáneamente el actor interpretaba al presidente de Ucrania y fuera de la filmación se postulaba para convertirse en el mandatario del país europeo, recuerda la analista.La última emisión de Servidor del pueblo se dio el 28 de marzo de 2019 y Zelenski se convirtió en presidente del país europeo el 21 de abril del mismo año.Una guerra mediática desde el inicioUno de los factores que evidencia que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene una importante dimensión mediática es la censura impuesta desde Occidente contra medios rusos como Russia Today (RT) y Sputnik, considera la internacionalista, difíciles de encontrar en primeras búsquedas a través de herramientas como Google o en otras plataformas de comunicación."No es nuevo tampoco el hecho de que Zelenski ha estado utilizando a algunos personajes, celebridades o medios de comunicación occidentales para hacer notar su presencia o para tratar de, en sus palabras, visibilizar el conflicto en Ucrania, cuando ha sido el conflicto más visible en los últimos meses", apunta la maestrante en relaciones internacionales.Es en esa lógica que se inscribe la visita a Kiev de la última ganadora del premio Óscar a mejor actriz, recuerda, donde además Chastain y Zelenski acordaron una cooperación para recaudar fondos en favor de Ucrania.La emotividad patriótica en las redes socialesEl Gobierno de Ucrania ha sido muy consciente de la importancia de las redes sociales en el abordaje del proceso histórico que vive el país en su conflicto con Rusia, apunta la internacionalista.El equipo de Zelenski, agrega, se alimentó del ejemplo de la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, que en su camino a la Casa Blanca hizo protagónicas a las redes sociales. Siguiendo su ejemplo, estas vías se acompañan del uso de bots, periodismo poco riguroso, generación de noticias falsas, todos factores que complican en la audiencia la identificación de datos veraces y donde además juega un papel importante la posverdad, acusa la universitaria.Niños llorando, menores de edad recibiendo a sus soldados, familias enteras dejando el país, el mandatario tomándose selfies con militares heridos y recorriendo camillas de hospital, una bandera de Ucrania enmarcada al fondo del agujero de un cristal roto son algunas de las imágenes divulgadas por la oficina de prensa de Zelenski."Todas estas imágenes patrióticas, nacionalistas, de compasión, son las que han estado permeando en las redes sociales, en internet, en las televisoras, en general en todos los medios de comunicación", enumera.Balderas subraya que con esto no quiere decir que en el conflicto entre Kiev y Moscú no haya una crisis humanitaria real, sino que, por el contrario, la delicadeza de la situación vuelve preocupante la estrategia comunicativa de Zelenski y su equipo.Esta apelación a la emotividad y sus efectos queda evidenciada, desarrolla Balderas, en las fotografías divulgadas en la revista Vogue, donde la pareja presidencial exhibe rostros preocupados, absortos.Polarización absoluta entre los buenos y los malosLa censura con que Occidente ha tratado a medios de comunicación no hegemónicos, apunta Balderas, conduce a una polarización absoluta que trata de sectorizar el conflicto entre buenos y malos.Las apariciones de Zelenski junto a actores reconocidos, agrega la universitaria, se acompañan de otras estrategias en busca de apuntalar su relato personal, su imagen pública, como que ahora el mandatario prácticamente siempre se muestra en vestimenta militar.No obstante, estos esfuerzos, su legitimidad probablemente se ha desgastado de manera significativa entre el inicio del conflicto y hoy, considera."Pero últimamente las acciones que ha tomado o que ha llevado a cabo, como esta aparición en la revista, que me pareció un error garrafal, no sé si esto, contrario a lo que quizás ellos hubieran esperado, vaya a aportar a su imagen o a su buena reputación, más bien yo pensaría que sí se está desgastando esta imagen suya, al menos frente a la población en general", concluye la analista.

https://sputniknews.lat/20220720/zelenski-un-presidente-preocupado-por-salir-en-las-fotos-1128520787.html

https://sputniknews.lat/20220729/senadores-de-eeuu-arremeten-contra-sputnik-en-espanol-con-practicas-como-las-de-la-inquisicion-1128827628.html

https://sputniknews.lat/20220804/los-motivos-de-eeuu-para-retirar-su-apoyo-y-confianza-a-zelenski-1129017586.html

https://sputniknews.lat/20220727/las-fotos-de-zelenski-son-una-falta-de-respeto-a-las-victimas-del-conflicto-en-ucrania-1128763318.html

https://sputniknews.lat/20220810/jalife-rahme-zelenski-esta-en-su-agonia-politica-1129255882.html

ucrania

hollywood

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 👤 gente, jessica chastain, premios óscar, hollywood, volodímir zelenski, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 💬 opinión y análisis, noticias falsas, posverdad, donald trump