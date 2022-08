https://sputniknews.lat/20220811/turquia-hay-optimismo-en-las-consultas-sobre-la-normalizacion-de-las-relaciones-con-armenia-1129301920.html

Turquía: hay optimismo en las consultas sobre la normalización de las relaciones con Armenia

Turquía: hay optimismo en las consultas sobre la normalización de las relaciones con Armenia

11.08.2022

Según el diplomático, Ankara ve las negociaciones con Armenia no solo como un proceso de normalización de las relaciones, sino también como un mecanismo destinado a aumentar la confianza entre los dos países."Al tomar medidas para aumentar la confianza en el proceso, pretendemos crear las condiciones para que se den pasos más amplios y que sean aceptados por la población de nuestros países. Hasta ahora, después de cuatro reuniones de los representantes especiales para la normalización entre Turquía y Armenia, la situación en el proceso de negociación no ha alcanzado el nivel deseado. Hay que esforzarse para que llegue a ese nivel", evaluó.El diplomático recordó que tres de las últimas reuniones de los enviados especiales se celebraron en Viena y una en Moscú. Apuntó que no aceptarán más negociar en terceros países.Según el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, además de cuatro reuniones, los representantes especiales mantuvieron más de 500 conversaciones telefónicas durante ese tiempo.A la pregunta de si se discuten cuestiones relacionadas con el genocidio, el diplomático destacó: "Las partes de la negociación están de acuerdo en que discutir este tema obstaculizará el proceso porque los representantes no tienen autoridad para resolverlo. Por lo tanto, el tema de los sucesos de 1915 no es un tema que actualmente traten los representantes especiales. Pero un día se levantará".Al comentar las decisiones adoptadas en la última reunión de los representantes especiales, el diplomático turco enfatizó que hay una serie de detalles técnicos que deben resolverse en la cuestión del transporte aéreo de mercancías, para lo cual se espera que las delegaciones técnicas de los dos países mantengan conversaciones en septiembre.Refiriéndose a la apertura de los puestos de control fronterizos para los nacionales de terceros países, subrayó la necesidad de llevar a cabo las obras de reparación en los puestos de control fronterizos, lo que podría tardar algún tiempo más.Además, el funcionario de la Cancillería turca comentó la situación en la región de Nagorno Karabaj."Esperamos que los pasos positivos en el proceso de negociación turco-armenio tengan también un impacto positivo en el curso del proceso armenio-azerbaiyano. Tenemos que garantizar una paz sostenible en la región. A juzgar por los problemas en las fronteras de los dos países, podemos ver lo frágil que es el proceso de negociación entre Azerbaiyán y Armenia", recalcó.El representante del Ministerio de Asuntos Exteriores turco concluyó subrayando que el pueblo armenio ve con muy buenos ojos el proceso de normalización de las relaciones con Turquía, principalmente por sus perspectivas económicas.Este 11 de agosto la cadena turca A Haber comunicó que la próxima ronda de las negociaciones entre Armenia y Turquía para normalizar las relaciones bilaterales se llevará a cabo en septiembre.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores armenio, Vaán Unanián, informó a Sputnik que actualmente no hay acuerdo sobre una nueva reunión entre los representantes especiales de Armenia y Turquía para arreglar las relaciones.Las consultas turco-armenias se reanudaron el 14 de enero de 2022 en Moscú, 13 años tras la última reunión. Los cuatro encuentros siguientes se celebraron en Viena.Armenia y Turquía no tienen relaciones diplomáticas y su frontera permanece cerrada desde 1993 por iniciativa de Ankara que siempre ha apoyado a Bakú frente a Ereván en el conflicto de Nagorno Karabaj. Además, Turquía rechaza reconocer como genocidio las matanzas de armenios en el Imperio otomano, entre 1915 y 1923.En 2008, el entonces presidente de Armenia, Serzh Sargsián, intentó normalizar los vínculos con Turquía, y en octubre de 2009 las partes firmaron el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas y el Protocolo del Desarrollo de Relaciones Bilaterales que debían ser ratificados posteriormente por los respectivos parlamentos.En diciembre de 2009, sin embargo, Turquía se negó a ratificar estos documentos antes de que se resuelva el conflicto de Nagorno Karabaj. Ereván también suspendió los trámites de ratificación en abril de 2010.

