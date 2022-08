El 110 aniversario de la aviación militar rusa, en imágenes

© Sputnik / Press Service of the Russian Ministry of Defence

La Fuerza Aérea rusa se divide en varias ramas según su especialización: la aviación de largo alcance, de transporte y la aviación del Ejército. Sus misiones incluyen los bombardeos, ataques terrestres, la conquista de sumpremacía aérea, reconocimiento, transporte y otras misiones especiales. En la foto: un helicóptero Mi-35 de la Aviación del Ejército lleva a cabo una misión de combate en el marco de la operación especial militar en Ucrania.