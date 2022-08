https://sputniknews.lat/20220812/a-los-britanicos-que-se-niegan-a-pagar-la-luz-les-prometen-todo-tipo-de-problemas-1129342357.html

A los británicos que se niegan a pagar la luz les prometen "todo tipo de problemas"

A los británicos que se niegan a pagar la luz les prometen "todo tipo de problemas"

El rechazo del pago de las facturas de la luz provocaría que la gente del Reino Unido se enfrente a "todo tipo de problemas" y las empresas de energía no... 12.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-12T18:23+0000

2022-08-12T18:23+0000

2022-08-12T18:23+0000

economía

📈 mercados y finanzas

europa

reino unido

luz

electricidad

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1127192055_0:192:3073:1920_1920x0_80_0_0_382dd94faff7bcc7aed94b1a7a7cff96.jpg

Unos 104.000 británicos se sumaron a la campaña Don't Pay UK (No pagues al Reino Unido), en la que se pide que dejen de pagar las facturas de la luz a partir de octubre a menos que el Gobierno aborde el problema del aumento de los precios en medio de una inflación récord, según el sitio web de la campaña."Las empresas de energía no podrán subsidiar las facturas, las empresas no tienen estabilidad financiera y, por lo tanto, para evitar que esto suceda, se cambió el techo de precios. (…) La gente no paga sus facturas y ciertamente no recomiendo hacerlo. Les causará muchos problemas, pero los entiendo ", aseguró Licorish.Los activistas pretenden conseguir que un millón de residentes obliguen al Gobierno y a las empresas energéticas a hacer frente al aumento de los precios de la energía. Si consiguen este objetivo, los activistas planean dejar de pagar las facturas de energía a partir del 1 de octubre, cuando está prevista la próxima subida de precios.El titular de Utilita instó al Gobierno a introducir una tarifa social para ayudar a los hogares más pobres a pagar sus facturas.El regulador británico de la energía, Ofgem (por sus siglas en inglés), elevó la factura energética máxima anual permitida de 1.400 a 2.000 libras (1.697 - 2.424 dólares) para los consumidores a partir del 1 de abril, debido a la fuerte subida de los precios mundiales de la energía. El próximo aumento del límite máximo de facturación está previsto para octubre de 2022. La consultora Cornwall Insight predice que la factura energética media en el Reino Unido será de 3.582 libras (4.341 dólares) al año en octubre, y que aumentará a un récord de 4.266 libras (5.170 dólares) en enero de 2023 y a 4.427 libras (5.365 dólares) a partir de abril.Ofgem avisó que la negativa a pagar las facturas de la energía provocará un aumento de los costos para todos antes de un aumento previsto de las facturas domésticas promedio que agravará la crisis del costo de vida. El director general del organismo, Jonathan Brirley, llamó a las familias a no involucrarse en la creciente campaña de desobediencia civil.Desde el inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania, Occidente aumentó la presión de las sanciones sobre Rusia. La interrupción de las cadenas de suministro hizo subir los precios de los combustibles y los alimentos en Europa y Estados Unidos. En el Reino Unido, el aumento del costo de la vida afectó a millones de hogares.Según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, la tasa de inflación anual del país en abril fue la más alta desde marzo de 1982, con un 9%, frente al 7% del mes anterior. Los precios al consumo aumentaron un 2,5% en abril, tras haber subido un 1,1% en marzo. En marzo de 1982, el Reino Unido registró una tasa de inflación del 9,1%. En julio se reveló que la inflación alcanzó la marca del 9,4%.

https://sputniknews.lat/20220811/el-reino-unido-vera-el-golpe-al-salario-real-mas-fuerte-en-un-siglo-1129292154.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, europa, reino unido, luz, electricidad, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia