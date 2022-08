Cómo la flexibilización de impuestos puede impulsar la exploración de gas en Bolivia

"La ley de Hidrocarburos 3058, que establece un impuesto plano del 50 por ciento, no propicia exploración. Entonces, adicionalmente, se añadieron otros impuestos más que tiene Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB]. Este sistema es perverso para la exploración, no funciona y no incentiva la inversión privada y tampoco de YPFB", argumentó.