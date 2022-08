https://sputniknews.lat/20220812/crueldad-de-la-naturaleza-en-todo-su-esplendor-unas-mangostas-despedazan-a-un-conejo--video-1129331957.html

Crueldad de la naturaleza en todo su esplendor: unas mangostas despedazan a un conejo | Video

Las mangostas son conocidas por ser unas hábiles cazadoras de serpientes, son uno de los pocos animales que no temen a estas últimas. Sin embargo, estos... 12.08.2022, Sputnik Mundo

En las desgarradoras imágenes, un grupo de mangostas acorrala a una cría de conejo y con toda la crueldad de la naturaleza la ven como su festín del día. Por desgracia, el conejito estaba herido y no podía usar su velocidad para escapar de las mangostas enanas.A diferencia de los grandes felinos, las mangostas no matan primero a su presa, y este conejito no ha sido la excepción. Según los autores del video, pasaron 30 minutos antes de que la cría de conejo muriera mientras las mangostas se la estaban comiendo viva.Las mangostas enanas normalmente viven en grupos familiares con una jerarquía fija. Se alimentan de serpientes, huevos, insectos y a veces roedores, pero no es algo común que ataquen a un animal más grande que ellos.

