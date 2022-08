https://sputniknews.lat/20220812/historias-de-vida-la-joven-guardiana-de-la-naturaleza-paraguaya--1129345998.html

Historias de vida: la joven guardiana de la naturaleza paraguaya

Fátima Ortiz comenzó a estudiar Biología a escondidas, pues sus padres querían que eligiera una carrera "más rápida". Pero la conexión que sentía desde niña la llevo a ser una reconocida bióloga y comunicadora, con la misión de preservar los ecosistemas.

Las primeras inspiraciones de Fátima Ortiz, al nacer, llevaron a su interior el aroma de la hierba floreciendo a su alrededor.Esa conexión inmediata, musicalizada por el canto de los pájaros en la zona rural de Arroyos y Esteros, marcó la vida de la hoy joven paraguaya de 32 años, defensora de la naturaleza.Si bien Fátima vive en el distrito Fernando De la Mora, no puede estar más de un mes en la ciudad. El contacto con el campo es parte de su vida, por eso eligió dedicarse a investigar en esta área.Fátima perdió a su mamá a los tres años. Sus tíos la criaron y la cuidaron como a una hija. Desde pequeña era la primera en la fila, cuando en el colegio anunciaban un paseo al interior."Nunca tuve miedo de salir al campo; siempre era la que salía, exploraba, traía cosas para después consultar a la gente grande de qué se trataba", recuerda Fátima entre risas, en diálogo con Zona Violeta. Esa conexión tan fuerte la ha guiado a seguir su profesión con fidelidad."Desde muy pequeña siempre me aferré [a la naturaleza]. Siempre me calmaba ante cualquier situación, cuando yo estaba mal o estresada. Iba, me sentaba cerca de una planta y así me calmaba", relató.Desde ese momento, Fátima sabía que dedicaría su vida a estudiar la flora y fauna que la rodeaba. Pero en su familia no consideraban eso como una profesión rentable.Así logró cumplir su sueño e ingresar entre los 10 primeros postulantes a la Universidad Nacional de Asunción.Las horas de sueño fueron escasas la primera semana. Organizar su día entre trabajo para sustentarse, e ir a clases y estudiar, hicieron duros sus primeros meses de carrera. A esto se sumaba el mantener el secreto con sus tíos. Pero eso solo duró una semana."En el último día tuve una materia hasta la noche, y ahí se dieron cuenta que yo estaba por fuera. Les dije: 'ingresé en Biología, sé que no es lo que ustedes querían pero es lo que quiero y voy a seguir'. Me planté, y hasta ahora sigo acá", recordó.Fátima es docente investigadora en el área de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en la Facultad de Ciencias Agrarias, ambas de la Universidad Nacional de Asunción. Pero se considera una "ecóloga", pues se dedica a trabajar en la ecología como un todo.En el año 2015 tuvo su debut en medios de comunicación. Condujo el programa "Paraguay salvaje", informando sobre animales silvestres y plantas nativas de su país.La tarea aún la realiza a través de redes sociales, para mantenerse en contacto con la audiencia. Escribió también en revistas científicas nacionales e internacionales, participó en programas radiales y obtuvo el segundo lugar del premio Pablo Medina, organizado por el Foro de Periodistas Paraguayos."Estoy muy satisfecha con todo lo que creo haber logrado gracias a la comunicación, porque hay muchas personas que en su momento tenían establecimiento y cambiaron su arma de cazar por una cámara fotográfica", relata orgullosa."En vez de cazar ese animal, lo fotografía, hace un buen cuadro y lo pone en su casa, en lugar de la cabeza de un venadito o un animal silvestre. Eso es un logro bastante bueno y satisfactorio", agregó.Dentro del área de la biología, se especializó en la ornitología, estudiando diferentes aspectos sobre la vida de las aves: diversidad de aves diurnas en cierto espacio natural, diversidad funcional y taxonómica de la ornitofauna de los humedales de Ñeembucú y aspectos vinculados a los nidos de hornero rufo.Fátima considera que es una buena forma de llegar a las personas y explicarles a través de este animal, diferentes problemáticas que afectan a los ecosistemas."Creo que es muy fácil comunicar a las personas a través de las aves, primero a nivel cultural, de conservación. Y muchas veces, las personas utilizan a las aves como mascotas y a mí me da la oportunidad de decirles que no lo hagan, que pueden salir afuera y tienen una gran cantidad de especies de aves que pueden fácilmente disfrutarlas desde su balcón", explicó la bióloga paraguaya.Fátima Ortiz continúa pregonando sus conocimientos en su lucha por la preservación y conservación de nuestro hábitat natural, en momentos donde la tecnología y la contaminación atentan contra nuestras áreas naturales más sensibles.De todas formas, su pasión por el tema y la retribución que obtiene en el contacto con otras personas, la motivan a seguir adelante."La educación ambiental fue y sigue siendo una herramienta fundamental para la conservación", reflexionó Fátima, mientras planea su próxima expedición y reencuentro con la naturaleza.Esto y más en Zona Violeta. Fátima Ortiz continúa pregonando sus conocimientos en su lucha por la preservación y conservación de nuestro hábitat natural, en momentos donde la tecnología y la contaminación atentan contra nuestras áreas naturales más sensibles.De todas formas, su pasión por el tema y la retribución que obtiene en el contacto con otras personas, la motivan a seguir adelante."La educación ambiental fue y sigue siendo una herramienta fundamental para la conservación", reflexionó Fátima, mientras planea su próxima expedición y reencuentro con la naturaleza.

