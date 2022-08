https://sputniknews.lat/20220812/presidente-de-la-petrolera-estatal-boliviana-hay-planes-para-trabajar-con-rusia-1129358172.html

Presidente de la petrolera estatal boliviana: "Hay planes para trabajar con Rusia"

Presidente de la petrolera estatal boliviana: "Hay planes para trabajar con Rusia"

El presidente de Yacimiento Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Armin Dorgathen, conversó con Sputnik sobre las perspectivas para este sector en 2022... 12.08.2022, Sputnik Mundo

Al inicio de 2022, la estatal YPFB calculaba que las regalías para el país por la explotación y venta de hidrocarburos serían de 2.500 millones de dólares.Pero el alza mundial de precios de combustibles, causado por el conflicto en Ucrania y las sanciones de Occidente contra Rusia, sumado a la renegociación de contratos con Argentina y Brasil, trajeron un beneficio inesperado para las arcas del Estado Plurinacional.Recientemente, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen pudo resolver un problema heredado del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que durante su gestión renegoció con Brasil el contrato por la venta de gas, con perjuicios para Bolivia."Luego del golpe de Estado, en 2020 se renegoció con Petrobras una baja en el volumen enviado. Además, hasta ese momento el lado brasileño pagaba el transporte. Pero en la renegociación de 2020 se acordó que Bolivia se haría cargo de este costo", dijo el presidente de YPFB a Sputnik.De esa manera, Bolivia perdió 120 millones de dólares hasta el 5 de agosto pasado, cuando en la ciudad de Santa Cruz se volvió a negociar el contrato, esta vez en beneficio del país presidido por Luis Arce. Con esta jugada, también se evitó que el Estado perdiera otros 170 millones de dólares hasta 2025 por las pésimas condiciones aceptadas por Áñez.Actualmente, Bolivia produce 45 millones de metros cúbicos de gas al día (mmcd). De esta cantidad, 20 millones van a Brasil. Otros 14 millones van a Argentina. Y el resto queda en el mercado interno.Aunque estas cifras son mejores que las de años anteriores, aún están lejos de las marcas de 2013 y 2014, cuando el país producía 60 mmcd, por los cuales Bolivia recibía 6.000 millones de dólares al año, el doble que ahora.El actual presidente YPFB asumió en el cargo en diciembre de 2021. Desde entonces, "logramos un plan de exploración agresivo, cuya ejecución estamos iniciando con la aprobación de obras civiles. Tenemos un plan exploratorio claro, que nos va a permitir reponer reservas", aseguró.A partir de una importante inversión pública "vamos a perforar pozos para recuperar la producción y volver a tener valores altos, como en 2013-2014", consideró Dorgathen.En marzo pasado, Bolivia ya había renegociado con Argentina cifras y montos en beneficio de ambos países."Queremos mantener esto en el tiempo. Lo lograremos haciendo exploración", afirmó.La sociedad con RusiaPermanentemente, YPFB y la empresa Gazprom debaten la posibilidad de realizar un trabajo conjunto en tierra boliviana. De hecho, la compañía rusa tiene oficinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde hace 10 años.Comentó que con la empresa rusa negociaban explotar un área del Chaco, al sur del país: "Tenemos que tomar una decisión prontamente, si el área va o no va. Seguramente habrá que esperar y tener paciencia con el tema del conflicto bélico para poder continuar con todas estas negociaciones".Pero el diálogo "sigue abierto para que podamos encontrar caminos en común con Gazprom", sostuvo el presidente de YPFB.Dorgathen es un ingeniero de 35 años, formado en Bolivia, especializado en Francia y España en temas petroleros.Vivir sin gasEn su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca (RKC), el expresidente Evo Morales (2006-2019) enfrentó la realidad: "En 1985, Víctor Paz Estenssoro [1952-1956; 1960-1964; 6 de agosto al 4 de noviembre de 1964 y 1985-1989] cierra las minas y dijimos: '¿Y ahora de qué va a vivir Bolivia?'. ¿Qué pasa? De aquí a poco tiempo se puede acabar el recurso no renovable del gas. Si no encontramos gas, tenemos que plantearnos cómo puede vivir Bolivia sin gas".En este sentido, Morales se mostró esperanzado en que ese momento "ojalá no llegue. Si hay, mejor todavía. Pero un plan es Bolivia sin gas. Si hacemos ese plan, Bolivia está garantizada por mucho tiempo. Sé que vamos a encontrar gas, pero hay que estar preparados para lo peor", advirtió.¿Qué reflexión hizo Dorgathen de estas palabras? Para él, la clave está en explorar en busca de nuevos campos gasíferos.Actualmente, los recursos hidrocarburíferos provienen del bloque subandino sur, situado en esta parte del país. Pero posteriormente "vamos a buscar otra cuenca, como la de Madre de Dios, en el norte del país, que tiene potencial similar al yacimiento de Vaca Muerta, en Argentina".Para Dorgathen, "se trata de buscar nuevas oportunidades también en hidrocarburos. Aunque, evidentemente, tenemos otros tipos de recursos, como el litio, que nos interesa desarrollar como país".

