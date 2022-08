https://sputniknews.lat/20220812/reinicio-de-dialogos-con-el-eln-historico-paso-en-un-sendero-escabroso-1129353242.html

Reinicio de diálogos con el ELN: histórico paso en un sendero escabroso

Reinicio de diálogos con el ELN: histórico paso en un sendero escabroso

BOGOTÁ (Sputnik) — El nuevo Gobierno de Gustavo Petro en Colombia da inicio a una etapa histórica y asume un gran reto al retomar las conversaciones de paz en... 12.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-12T21:15+0000

2022-08-12T21:15+0000

2022-08-12T21:15+0000

américa latina

colombia

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106458/52/1064585297_0:214:4576:2788_1920x0_80_0_0_1e93d377fd077a1d5beb4c540333f665.jpg

El 17 de enero de 2019, una bomba explotó dentro de la escuela de Policía General Santander en Bogotá, causando la muerte de 23 personas, incluido el perpetrador. El ELN se adjudicó el ataque, lo que dio pie a que se rompieran los diálogos de paz que se llevaban a cabo en la capital cubana entre el Estado colombiano y ese grupo insurgente marxista-leninista fundado en 1964, considerado terrorista por EEUU y la Unión Europea.Esos diálogos habían comenzado el 7 de febrero de 2017 tras la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca durante la administración de Juan Manuel Santos (2010 -2018) y gracias al éxito de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las ahora extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).Pero con la llegada del derechista Iván Duque (2018-2022) a la presidencia, las conversaciones se enfriaron. El entonces mandatario puso nuevas condiciones para continuar las conversaciones.Finalmente, la bomba en la escuela de la Policía Nacional interrumpió el proceso, sumando otro fracaso del Estado en las iniciativas para llegar a la paz con el ELN.Proceso interrumpidoEn el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se inició una exploración para decretar un cese al fuego, y avanzó de buena manera, pero la muerte del entonces jefe supremo del ELN, Manuel Pérez, conocido como el "Cura Pérez", no permitió que siguiera adelanteCon la llegada de Andrés Pastrana (1998-2002) a la presidencia se iniciaron los diálogos de paz del Caguán con la FARC, pero el fracaso inicial de estas conversaciones llevó al ELN a no seguir explorando un camino similar.Por su parte el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) intentó acercarse a un acuerdo con el ELN entre 2005 y 2007, que logró incluso a crear un acuerdo base, pero en 2008 los diálogos entraron en un limbo y no se llegó a ningún trato.Un proceso difícilA diferencia de las FARC, el ELN es una guerrilla organizada de manera federada, con estructuras independientes, que hacen que llegar a acuerdo sea más complejo.Antes del anuncio formal del canciller colombiano Álvaro Leyva sobre el reinicio de los diálogos con Cuba y Noruega como garantes, el jefe del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias "Antonio García", dejó en claro que no estaría dispuesto a sentarse a conversar sobre paz si están en la misma mesa con narcos y paramilitares."Un gobierno puede hablar con quien quiera; cada uno asume lo suyo. Pero si el Gobierno nos mete en el mismo costal que las bandas o grupos paramilitares, ahí no vamos a participar, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa", precisó 'García'.Por ahora, el presidente Gustavo Petro tendrá uno de los retos más complejos de su Gobierno ya que no solo el ELN representa un problema para dialogar, sino que tendrá que lidiar con una oposición de ultraderecha que no está dispuesta a que se repita el éxito de los diálogos de paz con las FARC.

https://sputniknews.lat/20220812/la-defensoria-de-peru-exige-reparaciones-para-mujer-transexual-que-fue-violada-1129342194.html

https://sputniknews.lat/20220811/el-presidente-de-colombia-analiza-si-las-propuestas-de-paz-de-grupos-armados-son-reales-1129306326.html

https://sputniknews.lat/20220801/entre-la-esperanza-y-el-recelo-petro-apostara-al-dialogo-con-el-eln-1128909419.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Édgar Pedraza

Édgar Pedraza

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Édgar Pedraza

colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gustavo petro