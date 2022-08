https://sputniknews.lat/20220812/sociedad-civil-de-honduras-celebra-trabajo-de-brigadas-medicas-de-cuba-en-el-pais-1129313052.html

Sociedad civil de Honduras celebra trabajo de brigadas médicas de Cuba en el país

Otras cifras aportadas por la activista de la solidaridad apuntan la realización de unas 787.000 cirugías generales, y en el área oftalmológica 15.600 operaciones de cataratas y más de 30.000 de pterigión."El pueblo hondureño con la nueva presidenta, Xiomara Castro, ha visto renacer su esperanza de recibir nuevamente la atención de los brigadistas cubanos de la salud por lo que la noticia de la firma de un memorando de entendimiento entre los dos países da nuevas esperanzas a nuestro pueblo, especialmente en un momento en la situación económica está muy resquebrajada", expuso la psicóloga catracha.Agregó que el país centroamericano no cuenta con muchos galenos especialistas, pues su formación resulta muy costosa, como nefrólogos y endocrinólogos.Flores se refirió también a que el memorando incluye la asesoría cubana en materia de educación, mediante el programa Yo sí puedo, dedicado a la alfabetización de personas adultas que no saben leer y escribir.En Honduras el nivel de analfabetismo creció en los últimos años (el 18% en las áreas rurales), por lo cual se hace necesaria esa transferencia de metodología a los colegas hondureños, indicó.El 10 de agosto, el ministro de Salud, José Manuel Matheu, informó la decisión gubernamental de contratar directamente (sin participación de esa cartera) al menos 80 especialistas cubanos.Este anuncio del miembro del gabinete se produjo en momentos de pugna con integrantes del Colegio Médico de Honduras, que abogan por la contracción de profesionales nacionales.Pero el problema, según Matheu, es que buena parte de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, sobre todo a la zona de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región muy remota.

