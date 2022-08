https://sputniknews.lat/20220812/trump-afirma-que-documentos-que-se-encontraban-en-su-residencia-estaban-desclasificados-1129345046.html

Trump afirma que documentos que se encontraban en su residencia estaban desclasificados

Trump afirma que documentos que se encontraban en su residencia estaban desclasificados

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) negó haber guardado documentos secretos en su residencia de Mar-a-Lago, en el... 12.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-12T19:40+0000

2022-08-12T19:40+0000

2022-08-12T19:40+0000

internacional

donald trump

eeuu

buró federal de investigaciones (fbi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1093430666_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94ce335813983fe2d8faf466a4daed19.jpg

Trump también aseguró que no se va a oponer a que se desvele la orden de registro y el resguardo de la propiedad tras la incursión del FBI —Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés— en su casa de Florida a principios de esta semana."No solo no me voy a oponer a la publicación de los documentos relacionados con la redada y el allanamiento antiamericano, injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy a dar un paso más alentando la publicación inmediata de esos documentos", añadió.El Departamento de Justicia de EEUU pidió el jueves 11 publicar la orden de allanamiento de la residencia de Trump en Mar-a-Lago como parte de una investigación centrada en material clasificado que el expresidente supuestamente se llevó tras dejar el cargo.Trump afirmó en su comunicado que los archivos guardados en Mar-a-Lago estaban almacenados en un lugar seguro con una cerradura adicional instalada a petición de las autoridades federales.Los medios de comunicación estadounidenses informaron que los agentes del FBI recuperaron documentos clasificados, algunos marcados como "top secret".Al parecer, el material contiene notas manuscritas, órdenes ejecutivas y otros documentos, incluyendo información sobre la Presidencia de Francia.

https://sputniknews.lat/20220810/aumentan-las-amenazas-de-muerte-al-jefe-del-fbi-y-al-fiscal-general-de-eeuu-tras-redada-a-trump-1129258047.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, eeuu, buró federal de investigaciones (fbi)