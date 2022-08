https://sputniknews.lat/20220812/trump-niega-que-allanamiento-en-su-casa-fuera-por-documentos-sobre-armas-nucleares-1129335465.html

Trump niega que allanamiento en su casa fuera por documentos sobre armas nucleares

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), desestimó un reporte de prensa en el que se afirma que el FBI (Buró Federal... 12.08.2022, Sputnik Mundo

También cuestionó por qué el FBI no permitió que sus abogados estuvieran presentes durante la inspección de la agencia, sugiriendo que "plantaron" pruebas.El periódico estadounidense The Washington Post informó que la intención del allanamiento en la residencia de Trump en Florida (sureste) era recuperar documentos de armas nucleares que el expresidente sustrajo ilegalmente de la Casa Blanca.El Departamento de Justicia también solicitó el mismo día que un juez revelara la orden de allanamiento del FBI para refutar las acusaciones por parte de los republicanos de un ataque político.El fiscal general Merrick Garland también reveló que había aprobado personalmente la búsqueda.Mueller hizo una investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y la posible colusión entre la campaña de Trump y Moscú.Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de haberse entrometido en las elecciones presidenciales de 2016, insistiendo en que no interfiere en los asuntos internos de otros países.Trump también ha rechazado las acusaciones de connivencia y ha denunciado repetidamente la investigación de Mueller como una "caza de brujas".

