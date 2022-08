https://sputniknews.lat/20220812/ucrania-vuelve-a-danar-la-planta-nuclear-de-zaporiyia-1129310248.html

Ucrania vuelve a dañar la planta nuclear de Zaporiyia

Ucrania vuelve a dañar la planta nuclear de Zaporiyia

MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas (FFAA) de Ucrania volvieron a bombardear la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, denunció el jefe del Centro... 12.08.2022, Sputnik Mundo

Como resultado del ataque, precisó Mízintsev, la central térmica y los equipos del sistema de enfriamiento de los reactores nucleares resultaron parcialmente dañados.Subrayó que "sólo gracias a la hábil, competente y eficaz actuación de las unidades de las FFAA de Rusia para cubrir la instalación de energía nuclear, no se dañó la infraestructura crítica de la central nuclear y no se interrumpió el funcionamiento de los reactores".Además, el militar ruso recordó que el 10 de agosto las tropas ucranianas atacaron una planta de cerveza en Donetsk que contenía productos químicos peligrosos que se utilizan en la producción.Instó, entre otras cosas, a Occidente, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a condenar las acciones de Kiev y a "ejercer una influencia inmediata para impedir que ataquen instalaciones de energía nuclear e industrias potencialmente peligrosas".El 11 de agosto, las autoridades de la provincia de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, informaron que la defensa antiaérea repelió otro ataque contra la central nuclear de las tropas ucranianas, efectuado con drones y cohetes.Más tarde tuvo lugar otro ataque, que afectó una línea del tendido eléctrico de alta tensión y provocó un incendio en un campo.Las tropas ucranianas habían bombardeado antes la planta en varias ocasiones. La semana pasada un ataque provocó un incendio en un conducto de hidrógeno, como resultado se cortó el suministro de electricidad a una parte de los equipos del reactor 3 y disminuyó la capacidad de generación del reactor 4.El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, aseveró en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la central de Zaporiyia, convocada por Rusia, que en la actualidad no existe "una amenaza inmediata" a la seguridad nuclear en la planta, pero avisó de que la situación podría cambiar en cualquier momento.

