Boric y Petro encabezan una nueva era progresista en América Latina

Los presidentes de Colombia y Chile tuvieron una reunión en la que proyectaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, tras la cual aseguraron que el Gobierno chileno está dispuesto a continuar la retoma de diálogos de paz entre Bogotá y la guerrilla del ELN. Al respecto, "este ha sido un encuentro absolutamente fundamental", expresó. Asimismo, "el presidente Boric demostró una adhesión particular con el pueblo colombiano cuando fue nombrado en la ceremonia de toma de posesión", añadió.Efectivamente, "se trata de una alianza que se vino dando incluso desde antes de la elección en Colombia", indicó. Petro ha sido invitado en la asunción de Boric y "ambos han mantenido una relación pautada cercanías políticas", sostuvo. En este sentido, "hay una esperanza con esta apuesta de los Gobiernos de Chile y Colombia para colocar a América Latina en un escenario de paz", expresó. Por tanto, "a nivel regional se retoma la senda que encabezaron los presidentes Chávez y Lula da Silva", indicó.¿Qué cambios se prevén para la Alianza del Pacífico?Con respecto a la Alianza del Pacífico, "los nuevos Gobiernos de la región buscan revertir el modelo neoliberal", aseveró el periodista. En este marco, "con los presidentes de México, el nuevo presidente de Colombia, con todas las dificultades que está teniendo el Gobierno de Castillo en Perú y con Boric en Chile, se prevé un cambio en el eje de conducción de esta alianza", sostuvo. Ello es a los efectos de "poder buscar una mayor distribución del ingreso y reducir las tasas de pobreza", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las iniciativas en Centroamérica para reformular el Parlamento Centroamericano (Parlacen).¿Cuál es el fin del Parlacen?La necesidad de reformar el Tratado Constitutivo (1987) del Parlacen, de modo que sus resoluciones sean vinculantes, representa en la actualidad un dilema para el legislativo regional. En este marco, "este organismo es una instancia de integración centroamericana cuyo fin fundamental era la pacificación y aquel sueño de tener a Centroamérica unida", indicó. Sin embargo, "no ha tenido ningún impacto ni trascendencia y ha sido utilizado para algunos miembros para adquirir inmunidad y evitar juicios", aseveró.A su vez, "en la región hay diferencias sustantivas que han generado una atomización de los acuerdos que tiene la región, lo cual tampoco ha favorecido en los últimos tiempos la existencia de esa integración", expresó. Más aun, "la pandemia dejó al descubierto la poca solidaridad de algunos países, con ciertas colaboraciones, pero no lo suficiente como para hablar de una integración como tal", explicó. Por tanto, "la generación de una instancia de gobernanza implica un reto fundamental para la región", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó con un breve análisis histórico sobre la coyuntura política en la región durante los años ochenta y noventa.World Wide ElectionsEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Eugenia García, con quien dialogamos sobre "World Wide Elections", la cual es una iniciativa para divulgar y promover el conocimiento de los procesos electorales a nivel global que constituyen la bases de las democracias.

