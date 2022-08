https://sputniknews.lat/20220814/fbi-alec-baldwin-si-disparo-el-arma-con-la-que-mato-a-la-fotografa-halyna-hutchins-1129386121.html

FBI: Alec Baldwin sí disparó el arma con la que mató a la fotógrafa Halyna Hutchins

Aunque lo ha negado en muchas ocasiones, el actor estadounidense Alec Baldwin sí activó el gatillo de la pistola con la que asesinó, accidentalmente, a la... 14.08.2022, Sputnik Mundo

Las pesquisas finales del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) determinaron que el revólver se encontraba en buen estado, no tenía averías y "no pudo dispararse sin apretar el gatillo". De este modo, las autoridades estadounidenses concluyeron que Alec Baldwin si disparó la pistola que acabó con la vida de Halyna Hutchins, estadounidense de origen ucraniano que se encontraba en el set cuando sucedió el accidente, de acuerdo con información de la cadena ABC News. La versión oficial del FBI es opuesta a la explicación que ha dado la estrella de Hollywood, quien en diciembre pasado aseguró que jamás activó el arma. "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo", insistió en una entrevista, también, con ABC News. La policía ha concluido que el fallecimiento de la fotógrafa fue un accidente, ya que "no existe ninguna prueba convincente" para determinar que la pistola "fuera cargada con munición real de forma intencionada".Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2021, mientras se realizaba el rodaje de la película Rust, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Según explicó la productora del filme, la pistola no debía estar cargada, aunque después se difundió que el arma fue utilizada para prácticas de tiro ese mismo día. La familia de Halyna Hutchins denunció a Baldwin por el delito de homicidio imprudente, pero hasta el momento la fiscalía de Nuevo México no ha presentado ningún cargo en contra del protagonista de películas como Beetlejuice, The Cooler y Aviador.

